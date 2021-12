Cámara de Diputados aprobó proyecto que prohíbe el testeo en animales con fines cosméticos

La Cámara de Diputados aprobó y despachó a su segundo trámite el proyecto de ley que busca prohibir la experimentación en animales para realizar pruebas de seguridad y eficacia de productos cosméticos, higiene y odorización personal.

La iniciativa que pretende modificar el Código Sanitario también apunta a prohibir la importación y comercialización de productos que tengan las mencionadas características. Además contempla la restricción para cada uno de los ingredientes que llevan los cosméticos.

En caso de que el proyecto sea aprobado y tras la entrada en vigencia de la ley, que ocurrirá tras doce meses desde su publicación en el Diario Oficial, los fabricantes deberán hacer uso de métodos de pruebas alternativas que no requieran de las pruebas en animales para demostrar su seguridad.

Cabe destacar que los productores que cumplan con la norma podrán utilizar envases o envoltorios etiquetados con el logo "libre de crueldad" o "no testeado en animales", los que no serán utilizados en caso de que los productos, sus ingredientes o la combinación de estos fueron probados en animales luego de la entrada en vigencia de la ley.

Excepciones en el proyecto

Estas prohibiciones no serán aplicadas si la prueba es solicitada o realizada por el Instituto de Salud Pública (ISP), teniendo que cumplir con condiciones como la ausencia de estrategias alternativas para demostrar la seguridad, que ingredientes tengan restricciones en su concentración para uso cosmético y la consideración de que el ingrediente del producto se use ampliamente y no pueda ser reemplazado con otro que cumpla una función similar.

En el caso de la prohibición de la evidencia científica en ingredientes, las excepciones serán que este no tenga estrategia alternativa reconocida por el ISP o por la OCDE, que cuenten con la prueba de que no fueron desarrollados para elaborar cosméticos y que los datos hayan sido obtenidos con pruebas en animales autorizadas.