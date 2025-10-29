Cámara Baja declaró admisible la acusación constitucional contra el juez Ulloa

Por amplia mayoría, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados declaró admisible este miércoles la acusación constitucional presentada contra el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, una decisión que, en la práctica, lo suspende de su cargo y lo lleva a enfrentar un proceso decisivo en el Senado.

Esta medida se suma a una suspensión previa que ya pesaba sobre el magistrado por parte de la Corte Suprema de Justicia.

⭕️Con 141 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, la Cámara aprueba la procedencia de la #AcusaciónConstitucional contra el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.



Prosiguen la acusación ante el Senado los diputados @danimanouchehri, @EricAedoJeldres… — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) October 29, 2025

Cámara rechazó cuestión previa

Se trata de una aprobación esperada, dado que, durante esta mañana, la defensa del juez presentó una cuestión previa que fue mayoritariamente desestimada, siendo respaldada solo por la diputada María Luisa Cordero (Ind-RN).

El planteamiento de la defensa, encabezada por el abogado Domingo Hernández, se basó en que los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, ambos socialistas y promotores de la acusación, estaban inhabilitados para ello por tener interés directo en la causa penal contra Ulloa en la que son querellantes.

El segundo motivo esgrimido por la defensa apuntaba a una posible doble sanción para el ministro.

A pesar de estos argumentos, la votación en la Sala fue contundente en contra de la cuestión previa. El resultado fue de 127 votos en contra y 15 abstenciones, un escenario que implica que la acusación será revisada en su mérito por la Cámara.

La diputada comunista Alejandra Placencia, quien formó parte de la comisión parlamentaria encargada de revisar el escrito de la acusación, es la encargada de sostener la acusación en la Sala.

Esta primera votación anticipa una inminente aprobación de la admisibilidad de la acusación, en cuyo caso será vista la próxima semana por el Senado.