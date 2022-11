Cariola acusó "ataques cargados de misoginia, anticomunismo y violencia política"

Un día después de que el Partido Comunista (PC) anunciara su renuncia a presidir la Cámara de Diputadas y Diputados tras el insistente rechazo de varias colectividades y algunos independientes a apoyar a su candidata para el cargo, la diputada Karol Cariola, la legisladora manifestó que ha sido víctima de un "veto".

A través de un video difundido en redes sociales, la parlamentaria comunista agradeció las "múltiples" muestras de apoyo "ante ataques cargados de misoginia, anticomunismo y violencia política que han buscado denostar mi imagen como parlamentaria".

"Como ya es de público conocimiento, tanto la Democracia Cristiana (DC) como el Partido de la Gente (PDG) han condicionado, bajo diversas excusas, el cumplimiento de la palabra empeñada en el acuerdo administrativo de la Cámara de Diputados y Diputadas", señaló Cariola.

"Lamento que la bancada DC haya señalado de manera explícita que 'no votarán por un diputado o diputada comunista', lo que deja de manifiesto el veto a nuestro partido", agregó.

A continuación, la diputada advirtió que "no estamos disponibles a que se nos use como excusa para no cumplir la palabra y romper los acuerdos", asegurando que, "una vez, más nos toca vivir las consecuencias de la persecución y asedio por defender nuestras ideas y convicciones".

"Como partido no podemos permitir aceptar el intento de obligarnos a poner en duda las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la revuelta popular de octubre en nuestro país", aseveró. Y complementó que "será la justicia quien determine si las instituciones y personas a cargo estuvieron a la altura o cometieron negligencias".

🗣️“Quiero agradecer las manifestaciones de apoyo, como respuesta ante los ataques cargados de misoginia, anticomunismo y violencia política”, dice la diputada Karol Cariola, luego de que el PC informara la decisión de deponer su postulación para presidir la Cámara @Cooperativa pic.twitter.com/UxC9QeiZ6f — Camila López González (@g_pelusa) November 3, 2022

Respecto de su rol como coordinadora de la campaña del Apruebo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, Cariola dijo sentirse "orgullosa" y habló de que "no es democrático pretender hacernos desaparecer como opción política ni proyectar el futuro del país como si solo quienes apoyaron la opción del Rechazo hubieran continuado habitando Chile".

Reiterando sus mensajes de apoyo, Cariola afirmó que "lamentablemente para nosotras las mujeres el camino hacia los espacios de poder político siempre ha sido más difícil, arduo e incluso doloroso. Soy parte de quienes hemos logrado romper algunas de esas barreras, pero claramente aún no es suficiente".

Por último, abogó por que las fuerzas políticas "logren un acuerdo para dar conducción a la Cámara, en base al respeto mutuo, sin vetos y que contribuya al cumplimiento del programa de Gobierno".

"Pese a todo lo ocurrido, mi voto estará disponible para ello, porque mi principal motivación para estar en política es generar avances y transformaciones que cambien y mejoren la vida de las personas en nuestro país", concluyó.

"NOS VEMOS CON MALOS OJOS UN ACUERDO CON EL CENTRO, EL SOCIALISMO DEMOCRÁTICO Y CHILE VAMOS", DICE LA DC

Cabe señalar que la DC salió hace dos semanas a poner en duda su cumplimiento del acuerdo administrativo oficialista para gobernar la Cámara Baja, según el cual le corresponde al PC presidir la testera: aquello, debido al respaldo de las diputadas PC Carmen Hertz y Lorena Pizarro a la querella de la Comisión Chilena de Derechos Humanos contra el exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos Sergio Micco, al que buscan acusar de haber encubierto delitos de lesa humanidad durante el estallido social.

A partir de ahora se abre el debate para elegir un nuevo nombre que sustituya al actual presidente de la corporación, Raúl Soto (PPD), quien abandonará el cargo el próximo 7 de noviembre.

En esta línea, el jefe de bancada DC, Eric Aedo, aseguró que "lo que nos han planteado hoy día en la mañana es que el PC estaría en la actitud de rebarajar todo el acuerdo, de discutirlo desde cero".

"Vamos a hacer los esfuerzos para que se mantenga este acuerdo del oficialismo, pero cuando se nos plantea un rebaraje y dos semanas de nuevas negociaciones, obviamente eso complejiza el escenario", cuestionó el diputado.

Según Aedo, la DC espera que haya "una gobernanza más permanente en la Cámara que nos permita discutir los proyectos que son prioritarios para la gente en el ámbito de la seguridad y la economía".

"No miramos con malos ojos un acuerdo, por ejemplo, entre la DC, el centro político, el Socialismo Democrático y Chile Vamos. Es una de las opciones", aseguró.

PDG SE REÚNE HOY CON CHILE VAMOS

En tanto, la jefa de bancada del PDG e independientes, Yovana Ahumada, sostuvo que todavía están analizando las distintas opciones, pero admitió que esta tarde se reunirán con Chile Vamos para conversar un posible acuerdo.

"Nosotros debiéramos entre hoy día y mañana tener una reunión de bancada y tomar decisiones, pero lo vamos a hacer con todas las posibles opciones que se puedan dar y ahí vamos a tomar la decisión. No es tan fácil como decir 'claro, nos mantenemos en el acuerdo' si efectivamente hoy día, al ver la viabilidad de ese acuerdo en temas de números, no da", apuntó la parlamentaria.