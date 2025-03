Cariola denuncia "ensañamiento político" en su contra tras rechazo de censura

Luego del rechazo de la moción de censura presentada por el Partido Social Cristiano, la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), apuntó a un "ensañamiento político sin nombre" en su contra.

Sobre la presencia de su hijo recién nacido en la sesión, la parlamentaria aclaró que "él no puede estar lejos de su madre, ya que es un bebé que se alimenta de lactancia materna exclusiva. Está bien, estoy pudiendo alimentarlo, a pesar de todo. Tengo cada día la preocupación de que se me vaya a cortar la leche, porque está situación ha sido durísima. Por suerte, aquello hasta ahora no ha ocurrido".

"Quienes se dicen provida no fueron capaces de respetar ni siquiera la primera semana de encuentro de una madre con su hijo. Esta censura que han presentado los retrata de cuerpo entero, es un ensañamiento político sin nombre, llevado a cabo por personas que no miden sentimientos ni mucho menos humanidad", sostuvo.

Para Cariola, "quienes presentaron esta censura quisieron extender al plano político una injusticia que se ha cometido conmigo y también con mi hijo, en base a un informe desprolijo, con vinculaciones falsas, con errores evidentes. Con esta censura quisieron sumar a una institución más a la cadena de violencia que he tenido que enfrentar desde el día del nacimiento de Borja".

"Reitero nuevamente mi apego irrestricto a la ley y cuento con la total tranquilidad de ser inocente de lo que aquí se me ha acusado", puntualizó.

La diputada finalizó diciendo que "hoy he tenido que venir, no por decisión propia, sino que por decisión de mis adversarios políticos, que nunca imaginé que podían llevar las diferencias a este plano tan bajo, de ensañamiento personal, menos de parte de quienes se autodenominan cristianos".