Casa Allende: Director de la Secom niega conocimiento de inhabilidades constitucionales

El director de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno (Secom), Pablo Paredes, negó este lunes haber tenido conocimiento de inhabilidades constitucionales para llevar a cabo la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende.

Paredes comparece esta tarde ante la comisión investigadora en la Cámara de Diputados por la fallida compraventa del inmueble. El interés de los parlamentarios de oposición se centra en la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, quien manifestó que su equipo advirtió a Presidencia sobre implicancias políticas y legales de la compra de la vivienda.

La entonces directora jurídica de Bienes Nacionales, Macarena Diez, redactó una minuta para uso personal en una reunión con asesores presidenciales, en la que advirtió sobre las posibles implicancias jurídicas de la compraventa del inmueble, pero la respuesta que recibió fue que las aprehensiones comunicacionales se resolverían con la Secom.

En ese contexto, el director de la Secom enfatizó ante la comisión investigadora: "No tuve conocimiento de inhabilidades ni la Secom tuvo conocimiento de inhabilidades, esas minutas no las recibió la Secom. Si conversé con el Presidente de la República estos temas, no es parte del flujo regular de la Secretaría que encabezo y la respuesta es no".

Consultado respecto a si conversó con la familia Allende sobre tales efectos jurídicos en la compra del inmueble, Paredes respondió: "Ahí también la respuesta es no. Con quienes hablé en mi trabajo por otras materias es con la exministra Fernández, por razones lógicas y como he hablado con cualquier ministro, pero este tema en particular, la respuesta es no".

Al director de la Secom también se le preguntó si es que estaba al tanto de que los dueños de la casa Allende eran una senadora y una ministra de Estado, pero señaló que en dichas reuniones sólo se le había entregado información general.

Naveillán arremetió contra Macarena Diez

La exjefa jurídica de Bienes Nacionales, Macarena Diez, que sigue siendo funcionaria de Gobierno, también estaba citada a presentarse ante la comisión, pero se excusó mediante un certificado médico que advierte sobre posibles consecuencias de salud si es que ella comparece, ya que se encuentra en etapa prenatal, lo que generó la molestia de la diputada Gloria Naveillán (Partido Nacional Libertario).

"Yo puedo entender que ella tiene un tema con su embarazo, con esto de la diabetes gestacional. Con un embarazo y con problemas de ese tipo, puedo entender que ella tenga problemas de movilidad, pero no entiendo que ella tenga problemas para poder participar online", manifestó Naveillán.

"Ahora, podemos mandarle un cuestionario que probablemente no va a ser respondido por ella, sino que por alguien del Gobierno. Me imagino que podrá escribir, no sé si eso también le provocará una alza de presión. Tengo la duda respecto a eso", fustigó la legisladora.

Los comentarios de Naveillán provocaron que el diputado Andrés Longton (RN), presidente de la comisión investigadora, le llamara la atención: "No debatamos respecto a un punto que ya fue aclarado mediante las excusas que da Macarena Díez que, teniendo la obligación de venir, está con un problema en su embarazo, que a mí no me cabe sino creerle en relación a que esto estaba avalado por un certificado médico", sostuvo.

"Por favor, diputada Naveillán, le pido que tenga extremo cuidado respecto a las palabras, cómo las emite, y sobre todo respecto a las conclusiones que se pueden sacar respecto a lo que usted señala", agregó.

Posteriormente, en las contrapreguntas, el diputado Longton insistió ante Pablo Paredes si es que el entonces asesor presidencial Leonardo Moreno le hizo saber sobre aprehensiones comunicacionales que realizó el Ministerio de Bienes Nacionales sobre la compra de la casa Allende, pero su respuesta quedó pendiente para la siguiente ronda de preguntas.