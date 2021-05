Comisión de Hacienda aprobó censura y destituyó de la presidencia al comunista Daniel Núñez

Por siete votos contra seis, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes la petición de censura contra el presidente de la mesa, el comunista Daniel Núñez, y lo destituyó del cargo.

Núñez debió enfrentar este proceso luego de que su par independiente Pablo Lorenzini, ex demócrata cristiano, solicitara su salida en la última sesión.

De esta forma, el diputado comunista debió dejar de inmediato la testera de la comisión, que de forma interina quedó en manos de Lorenzini hasta la votación que se realizará en la próxima sesión.

Durante la definición de esta tarde, el ex DC reconoció que no tenía motivos para reclamar la conducción de Ñuñez salvo la "tradición" de ir rotando las presidencias entre los partidos.

A esta argumentación se sumaron parlamentarios de Chile Vamos que reprocharon presuntas faltas de respeto del comunista a algunos invitados, ministros y subsecretarios que expusieron ante la comisión.

Para Núñez, su destitución se trata "un golpe blanco" de las mineras y la derecha tras la aprobación del proyecto de royalty, que busca cobrar impuestos más altos a los productores de cobre en momentos en que el metal alcance mayores precios.

Mineras y la derecha concretaron su golpe blanco. Aprobaron mi censura como presidente de la comisión de Hacienda.

Me pasaron la cuenta por impulsar y aprobar el royalty.

Me siento orgulloso por no haber sido servil al poder económico y por contribuir a la recuperación del cobre pic.twitter.com/jO6Np5rj7v