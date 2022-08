Comisión de Hacienda de la Cámara retomó discusión de la reforma tributaria

Después de la semana distrital, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados retomó este martes la discusión de la reforma tributaria, con una nueva exposición del ministro del ramo, Mario Marcel.

En la antesala, el integrante de la instancia Guillermo Ramírez (UDI) sostuvo que "el ministro Marcel ha dicho que él espera que la reforma tributaria salga de la comisión durante el mes de septiembre. Él ha dicho que este proyecto lo vamos a discutir sin prisa, pero sin pausa, y nosotros compartimos ese criterio".

Por su parte, su colega Ricardo Cifuentes (DC) coincidió con quienes han cuestionado al Ejecutivo por los tiempos de la tramitación: "Tenemos que leer todo el proyecto, todavía no está ni siquiera el comparado, eso nota que estamos atrasados. No estamos discutiendo todavía el proyecto artículo por artículo en detalle, ni menos lo estamos votando en particular ni en general", alertó.

La sesión comenzó pasadas las 15:45 horas.

En la instancia, el ministro Marcel aclaró que "ninguna de las normas a las que he hecho referencia crea un régimen tributario nuevo, aquí no se está inventando un impuesto a la herencia, no se está creando un impuesto a las donaciones, a las plataformas digitales, el IVA o la devolución del IVA a los exportadores".

"Lo que tenemos son todas modificaciones que apuntan a reducir o eliminar mecanismos de elusión o evasión", enfatizó.