Comisión de Hacienda rechazó aumentar en 3,5 millones el sueldo de los ministros del TC

La Comisión de Hacienda de la Cámara rechazó este jueves el aumento de sueldo de 3,5 millones de pesos propuesto para los integrantes del Tribunal Constitucional (TC), solicitud que fue realizada por el Pleno de dicho organismo al Ejecutivo a fin de equilibrar su escala de remuneraciones con la de los ministros de la Corte Suprema.

La solicitud fue incluida dentro del proyecto de reajuste al sector público, que ofrece solamente un 4,3% a los empleados fiscales, pero para los integrantes del TC consideraba un aumento de un 36%.

Durante la jornada de ayer, algunos parlamentarios anunciaron que iban a aprobar el artículo, sin embargo, este jueves cambiaron su opinión.

"Hasta ayer yo estaba de acuerdo en unificar lo que gana un ministro de Corte Suprema con el TC, pero sabe, hoy salió una noticia de este delincuente (Luis Castillo) indultado por el Presidente Boric, quien validó el TC. Yo creo que eso me hace cambiar de opinión, porque esas personas que hoy están en el TC, no se merecen este aumento", afirmó el diputado Miguel Mellado (RN).

En tanto, el diputado Andrés Celis (RN) explicó que "por mí que se les bajara el sueldo".

"En el TC, los últimos ministros los ha designado el propio presidente de la República. ¿Cómo entiende eso la ciudadanía que les estemos subiendo esta cantidad de plata? Me parece tremendamente imprudente", dijo, por su parte, el diputado Agustín Romero (Republicanos).

Dos de los tres últimos integrantes del TC fueron nombrados por el Presidente Boric, mientras que el tercero fue designado por la Corte Suprema.

En votación unánime la comisión de Hacienda de la Cámara rechazó el reajuste propuesto para los integrantes del Tribunal Constitucional. Son 3,5 millones de pesos.



Parte de la derecha lo hizo como un castigo al TC por haber validado el indulto a Luis Castillo.@Cooperativa — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) December 14, 2023

REPROCHES DESDE EL OFICIALISMO

Respecto de la discusión, en el oficialismo hubo reproches al criterio del Ejecutivo por haber incorporado este ajuste en el proyecto.

Al respecto, el diputado Jaime Naranjo (PS) sostuvo que "lo que hay en cuestión no es evaluar los errores o aciertos del TC, lo que hay que evaluar es acaso es ético que exista esta desproporcionalidad de sueldos entre chilenas y chilenos. Me parece un despropósito".

"Los sueldos que tienen las altas autoridades es una temática que sigue pendiente. Hay otras autoridades que sería bueno que conversáramos respecto a lo que reciben. Al menos en esta pasada, no estoy de acuerdo que se haga (el reajuste) por lo menos respecto de los ministros del TC", aseguró la diputada y presidenta de la Comisión de Hacienda, Gael Yeomans (CS).

En tanto, el diputado Alexis Sepúlveda (PR) indicó que "me sorprende que se pueda haber incorporado esta norma en esta discusión. No sé a quién se le ocurrió ni qué estaría pensando, pero me preocupa la gravedad del análisis del Ejecutivo con respecto a una discusión que es compleja para incorporar una norma (de este tipo)".

En la discusión todavía quedan pendientes varias normas de carácter misceláneo que van más allá del reajuste propiamente tal al sector público. En esa línea, quedó fijada para el lunes la discusión y votación sobre la norma para adelantar el aumento del valor de los planes de las Isapre.