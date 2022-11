Comisión de Personas Mayores y Discapacidad destituyó como presidenta a diputada Marzán

La Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes la destitución de la oficialista Carolina Marzán (PPD) como presidenta de la instancia.

Se trata de una moción de censura que fue presentada el 22 de noviembre por la diputada de Renovación Nacional Catalina del Real y forma parte de una ofensiva delineada por la oposición -Chile Vamos, el Partido de la Gente y el Partido Republicano- para tomar el control de 13 comisiones en la Cámara Baja.

Tras la luz verde a la censura, Marzán dejó de forma inmediata la presidencia de la comisión y en la próxima sesión se elegirá a su sucesor o sucesora.

La militante del PPD seguirá ejerciendo su rol como diputada, ya sea en la Sala y en la misma Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, pero ya no presidiendo, sino como integrante con voz y voto.

A través de este mismo proceso, la oposición destituyó el 22 de noviembre a Daniel Manousheri (Partido Socialista), de la Comisión de Economía. Hoy, una semana después, Miguel Mellado (Renovación Nacional) asumió la presidencia de la instancia.

Otras dos mociones de censura también iban a votarse este martes -contra Andrés Jouannet (Demócratas), de la Comisión de Defensa, y Ricardo Cifuentes (Democracia Cristiana), de la de Bomberos-; sin embargo, en el primer caso la sesión fue suspendida y en el segundo, el recurso fue retirado luego de que el parlamentario consiguiera públicamente el patrocinio del Gobierno para un proyecto de ley -presentado la semana pasada- que busca que la institución bomberil sea la beneficiaria de las acreencias bancarias.

RIVAS VERSUS LA JEFATURA DE BANCADA: LA NUEVA CRISIS EN EL PDG

Previo a la sesión de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, y sin previo aviso, el PDG removió de forma permanente al diputado Gaspar Rivas de la instancia, por no estar a favor de la censura a Marzán.

El voto del parlamentario era el de desempate y la jefa de bancada del PDG, Yovana Ahumada, decidió ocupar su puesto.

Durante la audiencia, Rivas acusó a la jefatura de bancada del PDG de hacer una "conchadesumadrada".

Finalmente, Ahumada no se presentó a la votación y su puesto fue ocupado por el independiente Enrique Lee, que votó a favor de la moción contra Marzán.

AHORA Con el voto favorable de Enrique Lee en reemplazo de Yovana Ahumada (PDG) es aprobada la censura de la derecha para destituir a la diputada Carolina Marzán (PPD) de la presidencia de la comisión de Personas Mayores. — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) November 29, 2022

Posteriormente, Rivas entregó sus descargos: "Cuando se me sacan los choros del canasto -como se dice en buen chileno- yo exploto; es cuando veo la injusticia y me rebelo ante esta situación que está ocurriendo. La derecha no tiene una mayoría; está simplemente aprovechando lo que una parte dentro de la bancada del PDG le está permitiendo y solamente por uno o dos votos dentro de la bancada".

"Respecto del PDG, esta situación es, por lo menos, deleznable. El PDG ha demostrado, en seis meses, haberse convertido en lo peor de la política. Aprendió muy inmediatamente", fustigó el diputado.