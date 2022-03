Crisis migratoria: Cámara Baja aprobó prórroga del Estado de Excepción en el norte

La Cámara de Diputados aprobó con 142 votos la renovación del Estado de Excepción Constitucional en el norte, en el marco de la crisis migratoria que afecta a la zona.

La medida se aplicará en las provincias de Arica y Parinacota (exceptuando el radio urbano de Arica); la provincia del Tamarugal, en la Región de Tarapacá; y la provincia del Loa (excepto en el radio urbano en Calama), en la Región de Antofagasta.

"Vengo en mi calidad de ministra del Interior a conversar con los parlamentarios, tanto con la Cámara de Diputados y el Senado. A solicitar la extensión del Estado de Excepción Constitucional en el norte. El plan sigue tal cual como se delineó inicialmente", recalcó la ministra del Interior, Izkia Siches.

"Los incidentes de ayer no han cambiado en nada nuestro itinerario; la planificación del desescalamiento (en La Araucanía)", insistió.

El diputado Vlado Mirosevic (Partido Liberal) celebró la "decisión que el Presidente de la República ha tomado con el norte".

"Hay que retomar el control de las fronteras. Vehículos pasan a diario por ese lugar y, lamentablemente, tenemos tráfico y trata de personas donde bandas se dedican a lucrar", alertó.

LA INCOMODIDAD EN EL OFICIALISMO

En el oficialismo, además, generó incomodidad el hecho de que el primer proyecto del nuevo Gobierno votado en el Congreso se trate de un estado de excepción constitucional, por lo que decidieron entregar tres votos en contra para hacer un llamado de atención: María Acevedo (PC), Lorena Pizarro (PC) y Pamela Jiles (Partido Humanista).

En tanto, el parlamentario Tomás Hirsch (Acción Humanista) sostuvo que aprobar esta medida "no es lo que más nos gusta", pero el Gobierno "no tenía más opción".

"Que el primer proyecto que votemos de nuestro Gobierno sea la prolongación de un Estado de Excepción, que le entrega facultades a las Fuerzas Armadas, no es precisamente lo que más nos gusta. Entendemos perfectamente que el Gobierno no tenía muchas opciones", indicó Hirsch.

Los votos en contra de Pizarro y Acevedo se comprendieron desde las bancadas PC, federación regionalista verde social, acción humanista, e independientes, donde incomoda que el estado de excepción sea la primera medida del gobierno en el Congreso. @Cooperativa — Kassandra (@kasswg) March 16, 2022

MELLADO: QUE SE TRATE DE LA MISMA FORMA A LA MACROZONA SUR

El diputado Miguel Mellado (RN) señaló que con la misma fuerza que votarona favor del estado de excepción en el norte, pedirán que se mantenga el Estado de Excepción Constitucional en La Araucanía.

"Lo vamos a extender porque vamos a entregar los votos necesarios. Pero con la misma fuerza queremos pedirle al Presidente Boric que escuche a la gente de la Región de La Araucanía, que mayoritariamente quiere mantener el Estado de Excepción Constitucional. Cuando vayan de nuevo los ministros y subsecretarios, hablen con el gobernador regional, porque la ministra no habló con él en su visita", fustigó el diputado.

"El doble discurso que tienen con la macrozona sur y la macrozona norte; quisiéramos que nos trataran de la misma forma de como tratan a la macrozona norte", insistió Mellado.

Tras esta aprobación, la eventual prórroga del Estado de Excepción en el norte pasa al Senado.

UN ESTADO DE EXCEPCIÓN FUNCIONAL

Desde la Región de Tarapacá, el alcalde de Colchane, Javier García, precisó que el Estado de Excepción es sido una medida que no ha reflejado resultados, y que espera medidas concretas desde el gobierno para hacerle frente a la crisis migratoria.

"Sabemos que el Estado de Excepción vigente en la práctica no es una medida que impida el ingreso irregular de migrantes, ni ha podido asegurar la seguridad de los habitantes de la región, por tanto, esperamos que de la visita que realizará la ministra de Interior a Colchane sea tanto de diálogo como de medidas concretas y apunten a mejorar de manera eficaz los temas de seguridad que son prioritarios no solamente para Colchane si no que para la región y el país", dijo el jefe comunal.

En tanto, el gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, sostuvo que, tras la prórroga, espera una pronta visita de la ministra de Interior, Izkia Siches, a la zona para concretar un plan con medidas para abordar la crisis.

"Lo que estamos esperado es finalmente que la ministra, que el gobierno tenga tiempo de venir a implementar y anunciar el plan que hoy día para nosotros cobra vital importancia en materia de lo que significa la seguridad y migración de manera integral. Esperamos durante las próximas semanas la presencia de la ministra para que se puedan presentar estas medidas de las cuales los gobiernos regionales y municipios nos vamos a poner a disposición de apoyar", finalizó.