De "problema de clase" a "mesada del papá": Fórmula actual para la dieta parlamentaria divide a los diputados

La Sala de la Cámara Baja debate durante este martes el proyecto que regula la dieta parlamentaria, con claras divisiones luego de que el Senado despachara la iniciativa desechando una rebaja transitoria del 50 por ciento, punto que había sido propuesto y aprobado con amplio respaldo, en primer trámite, por los propios diputados.

La nueva fórmula que votarán los diputados plantea una designación cuatrianual determinada por una comisión especial integrada por cinco personas: un ex ministro de Hacienda, un ex consejero del Banco Central, un ex contralor, un ex presidente de la Cámara o del Senado y un ex director del Servicio Civil).

Asimismo, se eliminó la norma transitoria que proponía la Cámara, que reducía, de manera inmediata al momento de publicación de la ley, en un 50 por ciento las remuneraciones y dietas de los altos cargos públicos del país. Dicha disposición iba a operar en tanto el organismo que se creaba, fijara el monto exacto. En cambio, ese monto momentáneo será fijado por el Consejo de Alta Dirección Pública.

En su turno durante el debate, el diputado DC Matías Walker expuso que "nosotros habíamos aprobado una rebaja transitoria, pero quiero reconocer que los senadores nos dieron una lección, que acá hay que actuar de forma republicana, que hay que defender un principio: que no seremos los parlamentarios los que fijemos nuestra remuneración, si es un 50 por ciento, será un 50, si es un 60, será un 60".

Sin embargo, los impulsores originales del proyecto, que actualmente consta de varios refundidos en un solo, esperan que no estén los 93 votos que necesita en la Cámara la reforma constitucional para ser despachada y quedar lista para ser ley, y sea rechazada para que deba ir a una comisión mixta, en la cual buscarán reponer la norma transitoria.

Uno de ellos, el diputado Gabriel Boric emplazó en el hemiciclo que "Matías Walker sabe perfectamente que un ente externo, conformado por gente que vive en el barrio alto de Santiago, que tiene a sus hijos en colegios privados, que están en AFP, igual que la mayoría de los parlamentarios, va a pensar relativamente parecido a como tradicionalmente piensan los parlamentarios".

En ese marco, planteó que "esto finalmente también es un problema de clase".

Para la diputada Camila Vallejo (PC), "es impresentable que este Congreso retroceda y diga que no se va a reducir 50 por ciento su dieta parlamentaria de manera inmediata, no hagamos un papelón, me daría vergüenza que este Congreso retroceda en un debate que ha durado años y que habíamos logrado avanzar".

El RN Luis Pardo, por su parte, fustigó la rebaja transitoria de 50 por ciento que buscan reponer y planteó una particular analogía: "Es distinto saltar de la mesada del papá a la dieta parlamentaria, es distinto venir de la calle, venir de la universidad, o de una trayectoria profesional, empresarial, lo que sea, es distinto saber cómo funciona el mundo real, cómo se trabaja cuando uno desarrolla una carrera, respecto de alguien que no ha estado nunca en el mundo real".