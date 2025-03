"Dejémonos de llorar", dijo Valenzuela ante la inseguridad en el campo: Ahora exigen su salida

La bancada de diputados de la UDI exigió este martes la renuncia del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela (FRVS), por haber instado a que los alcaldes de comunas rurales "dejen de llorar" pidiendo recursos para seguridad.

Al abordar, en entrevista con La Tercera, la situación de seguridad en el campo chileno tras el homicidio de un matrimonio en Graneros, el secretario de Estado afirmó: "Dejémonos de llorar; los municipios tienen más plata porque con el royalty minero les metimos plata a los municipios rurales".

Sus palabras generaron dura respuesta, fueron consideradas "indolentes" y se le reprochó no tomar medidas para coadyuvar a garantizar la seguridad de los agricultores.

"Señor ministro, deje su cargo, hágale un beneficio a Chile, porque no está a la altura del comportamiento de un ministro de Estado", dijo el diputado Henry Leal (UDI).

"No aceptamos que venga a faltarle el respeto a la gente que está siendo víctima de asesinatos, robos y homicidios en el mundo rural. Usted debería dar soluciones y no decir que dejen llorar y que los municipios pongan los recursos. Eso no lo vamos a aceptar", remarcó el parlamentario.

La solicitud de renuncia fue respaldada por su par de la bancada de Renovación Nacional, y la Paula Labra apuntó a que Valenzuela "una vez más se está lavando las manos y evadiendo su responsabilidad".

"Cuando se trata de ponerse los pantalones y hacer su trabajo, asumir su responsabilidad, insulta a los demás tratándolos de llorones; en este caso, a los alcaldes", criticó la exseremi de Salud.

A las críticas también se sumaron voces del oficialismo, como el diputado Diego Ibáñez (FA), quien señaló que es una falta de respeto decirles a los jefes comunales que dejen de llorar.

Valenzuela dijo en las últimas horas a Radio Agricultura que la cartera y el Gobierno han tenido mucha empatía con el sector, y reivindicó la baja de delitos en las provincias de Malleco y Arauco.

Además, relevó iniciativas como la ley de robo de madera y la realización de la primera mesa de seguridad rural en La Moneda.