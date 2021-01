"Demos el ejemplo": El reto a Florcita Alarcón por negarse a usar mascarilla en vivo

Durante la mañana de este lunes la Policía de Investigaciones incautó el celular y computador del diputado Florcita Alarcón, que fue denunciado por su ex pareja de abuso sexual y violación.

En este contexto, el parlamentario vivió un polémico momento con los conductores del matinal de Chilevisión "Contigo en La Mañana". En contexto de la pandemia de Covid-19, el parlamentario insistió en usar abajo su mascarilla mientras era entrevistado por el periodista Francisco Sanfurgo.

"Con mascarilla, por favor que se la suba", pidió la animadora Monserrat Álvarez al notar que el parlamentario llevaba su mascarilla bajo la nariz, e incluso sin tapar su boca, a lo que Alarcón respondió que "él (periodista) está con mascarilla así que yo puedo estar sin mascarilla".

"Perdón Raúl, queremos pedirle de verdad que se ponga bien la mascarilla por que lo que usted señala no es así en la cercanía y, la televisión es también un ejemplo para que las autoridades cumplan con la normativa. Póngase bien la mascarilla sobre la nariz y la boca por favor", volvió a decirle posteriormente la periodista.

"Diputado por favor súbase la mascarilla por favor se lo pido, es una cosa de protocolo no más. Demos el ejemplo nosotros que estamos en los medios, usted que es parlamentario, colaboremos con el ejemplo (...) está un poco flácida la mascarilla suya, porque se le cae", insistió Julio César Rodríguez, que finalmente logró que después de minutos de discusión, el diputado usara la mascarilla como corresponde.

Revisa el momento aquí:

Un desastre Flor motuda.

Le insisten en que suba la mascarilla y no hace caso.

Luego comienza a contar que el no veia a su novia en la semana y que tenian sexo los sabados y luego ella se dormía.

Y remata diciendo:

"Tengo 75 años, no se me para a cada rato" 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️#contigoCHV pic.twitter.com/gOERJQ3ANA