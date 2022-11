Diputado Jouannet: El Presidente no nos presentó ninguna agenda legislativa en el viaje a La Araucanía

El diputado Andrés Jouannet (Amarillos) lamentó en Cooperativa que el Presidente Gabriel Boric no anunciara la presentación de proyectos en el Congreso como solución a los hechos de violencia registrados en la Macrozona Sur durante su visita a la Región de La Araucanía.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario aseguró que "el Gobierno del Presidente Boric se enfrenta a una situación sumamente grave, pero después de ocho meses y más los meses que tuvieron antes de entrar al gobierno, deberían tener una respuesta mucho más contundente y la respuesta que lleva el Presidente no es contundente".

"Si uno hace un recuento de lo propuesto en materia de seguridad, no hay nada nuevo, salvo que dice que va a comprar vehículos y estos vehículos son parte de lo que ya se prometió en el presupuesto, pero no hay vehículos blindados y no hay más carabineros", añadió.

El diputado indicó que "el Presidente no nos presentó en el viaje a La Araucanía ninguna agenda legislativa, podría haber dado tres o cuatro proyectos, un proyecto de inteligencia (...) soy el presidente de la Comisión de Defensa y no me han presentado un proyecto en todo el año".

"El Presidente no puede transformarse, igual que el Presidente Piñera, en un comentarista de lo que pasa en La Araucanía, tiene que llevarnos medidas concretas", puntualizó Jouannet.