Diputados aprobaron cuestión previa: Se cayó la acusación constitucional contra Montes

La acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), fracasó en la Cámara de Diputadas y Diputados.

⭕️ AHORA: La Cámara acoge la cuestión previa deducida por el Ministro de Vivienda @carlosmontestwt, con 79 votos a favor, 61 en contra y 1 abstención. La #AcusacionConstitucional se entiende por no interpuesta. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) January 4, 2024

La Cámara Baja acogió la cuestión previa con 79 votos a favor, 61 en contra y una abstención, por lo que acusación constitucional se entiende por no presentada y se cae en dicha instancia.

La cuestión previa apunta a discutir si la acusación cumple o no con los requisitos que la Constitución Política señala para su presentación.

Tras la votación, el ministro Montes expresó que "en primer lugar quiero agradecer a todos los que votaron a favor de la cuestión previa, algunos que están en el oficialismo y otros de oposición, creo que ellos hicieron prevalecer su visión de los reales contenidos por encima de todo. Quiero agradecerle al Presidente de la República, que he contado con todo el apoyo de él, al gabinete".

En la mañana, a su llegada al Congreso, el titular del Minvu declaró estar "tranquilo" y dijo que "vengo a un momento de la democracia, parte de las facultades que tiene el parlamento, y espero que la democracia funcione y funcione bien, y que las decisiones sean las adecuadas. Yo respeto mucho la democracia, creo que todo esto se resuelve con la política y con la democracia, y no con epítetos y descalificaciones, tenemos que discutir el fondo, eso es lo que el país quiere. No voy a renunciar, el Presidente es el que decide".

Más tarde en el Congreso, el secretario de Estado rodeado de parlamentarios oficialistas y ministros del gabinete señaló que "me siento más tranquilo, con más tiempo para dedicarme a un conjunto de otros temas, además con la necesidad de fortalecer nuestro equipo para todo lo que hay que hacer, pero especialmente agradecido por todos los que se la han jugado por esto".

Asimismo, declaró que "sin pretender de ser infalible, quiero decirles a ustedes que tengo las manos y la conciencia muy limpia, y eso lo digo frente a todos. Nunca pensé en dar un paso al costado, que era la decisión más fácil probablemente".

DEBATE EN LA SALA

El abogado Pablo Ruiz-Tagle invocó la cuestión previa, quien además criticó que "se encuentran toda clase de errores de forma y de fondo, no está paginado, las referencias no llegan a ninguna parte, las opiniones citadas en cursiva no se sabe a quién pertenecen".

"Es una falta de cortesía a la Cámara el haber presentado el libelo en estas condiciones, y a partir de esta presentación inconstitucional, parcial y vaga, y de antecedentes tarjados de tablas copiadas y pegadas, se espera que se deduzcan hechos que sean imputables a la gestión del ministro Carlos Montes", subrayó el jurista.

Asimismo, Ruiz-Tagle fustigó que "ha sido una enorme desilusión escuchar el trato poco deferente del honorable diputado Labbé, que ha acusado de mentira al ministro, y que, al ser conminado a retractarse, ha terminado por cambiar algunas de sus ofensivas palabras. Y lo han dicho una y otra vez, y a los ministros los pillaron como se pillan a los ladrones. No señores diputados, no estamos en el programa de televisión del tío Emilio. Díganme ustedes desde el año 90 a la fecha, a qué otro ministro de Estado ha visto entregando los antecedentes en el Ministerio Público en una región, ninguna otra persona".

Por su parte, el diputado Cristián Labbé (UDI) respondió y reconoció que dijo que "el ministro mentía, y luego me corregí, y dije 'sabe qué, las declaraciones del ministro no tienen consecuencia con lo que dijo antes con lo que dijo después'. Puede ser que este documento tenga pifias, una coma más, que no tenga pie de página. Pero sabe qué, es más vergonzoso que se hayan robado plata bajo las narices de un ministro avezado, que una falta de ortografía. Ministro, por qué usted como abuelo chocho sigue defendiendo lo indefendible. Abuelito no es malo, es más, estamos haciendo una reforma de pensiones para defender a los abuelitos".

La acción contra el exsenador socialista contenía cinco capítulos, en los que se le imputaba al titular del Minvu de faltas a la probidad; no hacer valer las leyes, además de la responsabilidad política por faltas al control jerárquico en el caso de Democracia Viva, el más bullado del escándalo de los convenios que ha implicado principalmente a Seremis del ramo respecto a transferencias de platas públicas hacia fundaciones.