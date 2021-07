Diputados de oposición presentaron acusación constitucional contra ministro Figueroa

Diputados de oposición ingresaron este martes una acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa, aludiendo a una serie de infracciones a la Constitución y a las leyes en medio de la pandemia.

De acuerdo a los parlamentarios, Figueroa incurrió en faltas a la regulación y financiamiento del sistema educativo, además de las leyes que vulneran a trabajadores y trabajadoras de la educación, y con amenazar a la vida y a la integridad física y síquica de la comunidad escolar.

La diputada Camila Rojas (Comunes) planteó que "debido a que el ministro Raúl Figueroa no ha respetado ni la Constitución ni las leyes, el Ministerio de Educación no inyectó ni un peso más en educación durante todo este tiempo en pandemia, Chile es uno de los pocos países de la OCDE que no puso recursos, pero lo más grave y lo que venimos a denunciar y que ponemos en la acusación constitucional, es que muchos establecimientos educacionales -especialmente los establecimientos municipales- recibieron menos recursos que en año no pandémico, más de la mitad de los establecimientos recibió menos recursos por concepto de subvención regular, SEP y PIE".

Ante este anuncio, el ministro Figueroa dijo que "significan hoy día, en un momento en el que todo el país debe estar destinando su tiempo, su energía, su esfuerzo, su trabajo, su compromiso, a cómo resguardar el bienestar de los niños y jóvenes en el sistema educativo, esta acusación implica desviar precisamente ese tiempo, esos recursos, esa dedicación, ese compromiso".

"La acusación va a obligar a que el Congreso se dedique a conocer de ese libelo, nosotros -mientras tanto- seguiremos trabajando con un principal objetivo: cómo asegurar, como lo hemos hecho desde el primer día de la pandemia, que nuestros niños y jóvenes tengan un efectivo derecho a la educación", planteó.

El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, se reunió durante esta jornada con Figueroa, con el fin de avanzar en la planificación de cara al segundo semestre escolar.

Orrego indicó que "no tengo la información pormenorizada de cada municipio, por eso que le hemos planteado y le hemos dicho al ministro: primero, la exigencia de que estén todos los recursos para poder facilitar las medidas sanitarias que permitan el retorno seguro; segundo, la flexibilidad y la voluntariedad, es decir, si en algunas comunas no se puede".

"Ayer la alcaldesa de Santiago decía que 19 de los 44 colegios tenían problemas, bueno, cómo ayudamos a esos 19 colegios en vez de obligarlos a todos. Y tercero, que para mí es lo más importante, que tengamos un espacio de colaboración para que esto se resuelva rápidamente", puntualizó.