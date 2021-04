Diputados de oposición se reunieron para evaluar posible acusación constitucional contra Piñera

Tras el anuncio del Ejecutivo de acudir al Tribunal Constitucional para intentar frenar el tercer retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones, diputados de oposición se reunieron en la mañana de este miércoles para analizar una posible acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera.

Aunque originalmente habían descartado apoyar la acusación, el presidente de la bancada del Partido Socialista, Marcelo Schilling, aseguró que la apoyarán, pero buscan que abarque otros temas, como la responsabilidad en el manejo de la pandemia y la falta de atención a las necesidades económicas de la población.

"Así como escuchamos la voz del pueblo, escuchamos también la voz de la directiva del Partido Socialista, en el terreno social, en el terreno económico de protección a la población, es bien dudoso que haya cumplido con su deber constitucional. Vamos a examinar si existen las causales", sostuvo el parlamentario.

Por su parte, la bancada DC aseguró que están centrados en respaldar el proyecto ante el TC con su equipo jurídico y que analizarán "en su mérito" la acusación.

El jefe de la instancia, Daniel Verdessi, precisó que "no nos interesa derrocar a este gobierno, nos interesa derrotar a la derecha con propuestas serias, responsables y que funcionen. ¿Qué es lo que funciona? Que el tercer retiro salga. Yo no estoy para hacer un show, porque en el Senado se va a perder una acusación constitucional".

La diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) dijo que "vamos madurando la posibilidad de ir reuniendo a los diferentes sectores de la oposición, relevar la importancia del tercer retiro, pero como un factor más de análisis dentro de la acusación".

Leonardo Soto (PS) planteó que "hemos decidido conformar un grupo de trabajo de todas las bancadas de oposición y que este viernes nos va a entregar los fundamentos precisos y concretos que justifican y fundamentan constitucionalmente esta iniciativa de acusación constitucional. Estamos tranquilos porque en la primera mirada existe el necesario fundamento para hacerlo".

En la cita también participaron integrantes del PC, Comunes, RD, PR y FRVS, entre otras colectividades, quienes esperan tener un borrador de la acusación este viernes.

"NO PUEDE SEGUIR CON DECISIONES CONTRA EL PUEBLO"

La diputada Karol Cariola (PC) enfatizó que el Presidente "no puede seguir" tomando decisiones "contra el pueblo.

"Creemos necesario que el Presidente Sebastián Piñera entienda que no puede seguir tomando decisiones en contra del pueblo de Chile sin tener consecuencia. Las bancadas de oposición estamos disponibles a ejercerlo en toda su dimensión", declaró Cariola.

"COSTO ELECTORAL EN EL OFICIALISMO"

Mientras tanto, en el oficialismo hay dudas sobre el costo electoral que tendrá la decisión del Gobierno, como expresó el secretario nacional de RN, José Miguel Arellano, quien sostuvo que "hoy día cualquier cosa podría influir en las elecciones, respecto a las posiciones que tomen los candidatos y yo creo que desde Renovación Nacional hemos marcado alguna pauta".

El diputado Frank Sauerbaum (RN) dijo que "puede ser que finalmente quienes se identifiquen más claramente en esta posición con el Gobierno puedan tener un costo electoral, aunque la gente ha definido muy claramente que partidos han estado en esta posición por el tercer retiro, como ha sido RN por ejemplo".

El presidente de la UDI Javier Macaya, en tanto, declaró que "la respuesta del Tribunal Constitucional no es suficiente. Es parte de las obligaciones más jurídicas de parte del Presidente de la República que, por supuesto, tienen efectos e impactos políticos".

"Como tiene impacto político, esto tiene que ir de la mano de ir avanzando gradualmente en universalidad", agregó.

UN LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, hizo un llamado a la responsabilidad aludiendo a lo que ocurrió con la bancada del Partido Socialista.

"No es responsable que el día de ayer un grupo de parlamentarios diga que no va ha haber una acusación constitucional porque no hay ningún fundamento para hacerlo y hoy lo hagan simplemente por que en Twitter el hashtag era ese", señaló la autoridad de Gobierno.

"La política no se hace simplemente por lo que es trending topic en Twitter, y no se cambia de un día para otro", fustigó Bellolio, agregando: "Se quiere acusar a un Presidente por hacer uso de una atribución y defender la Constitución".