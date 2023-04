Diputados Jiles, Rivas y Alinco presentaron proyecto para condonar deudas del CAE

Los diputados Pamela Jiles (PH), Gaspar Rivas (PDG) y el independiente René Alinco presentaron este miércoles un proyecto que busca condonar las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), relacionadas a estudios universitarios.

Los parlamentarios usaron la misma vía de los proyectos de retiros de pensiones, a través de una reforma constitucional de carácter transitorio.

Aunque la condonación de las deudas educativas fue un compromiso de campaña del Presidente Boric, hasta el momento no se ha presentado una propuesta, ya que se encontraba unida al avance de la reforma tributaria.

Rivas precisó que "la condonación no implica gastos para el Estado, el Estado deja de cobrar pero no se gasta. La extinción de la responsabilidad es precisamente un ahorro de gasto para el Estado, porque si se condona pero no se extingue la responsabilidad del Estado con los bancos, el Estado va a tener que avalarlos y pagarle a los bancos".

"Por eso lo que nosotros decimos, chao CAE y que el pato lo paguen los bancos", agregó.

CONGRESO APROBÓ PROYECTO QUE PEDIRÁ QUE EL PRESIDENTE PRESENTE LA INICIATIVA DE CONDONACIÓN

Desde el oficialismo, el Frente Amplio presentó un proyecto de resolución -que fue aprobado con 99 votos, rechazado solo por el diputado Hotuiti Teato y que tuvo 35 abstenciones- que pide formalmente al Presidente de la República presentar una iniciativa de condonación que incluya a medidas administrativas y legislativas para concretar el compromiso de la deuda educativa de manera justa, progresiva y gradual, reza.

La diputada Emilia Schneider (CS) planteó que "todas las propuestas sirven, pero lo que nosotros estamos exigiendo con este proyecto es que queremos conocer y que se presente lo antes posible la propuesta del Gobierno, porque involucra recursos".

"Lo más importante es tener un sistema de financiamiento que al futuro deje de endeudar estudiantes, que garantice el derecho a la educación y fortalezca a las instituciones educativas", explicó.