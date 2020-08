Diputados revisan desde hoy la acusación contra jueza que dejó en libertad a Hugo Bustamante

Este lunes se desarrolla la primera sesión de la comisión de la Cámara que revisa la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso, quien le otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamante, único imputado por el femicidio y violación de la adolescente Ámbar Cornejo.

Luego de que diversos diputados propusieran que cerca de 50 invitados participaran en el análisis, el presidente de la instancia, Marcelo Díaz (Independiente), pidió acotar la lista e incorporar a los demás ministros que participaron en la comisión que en 2016 resolvió liberar al sujeto, para indagar con ellos de qué forma se actuó en esa oportunidad.

De momento, el abogado Leonardo Contreras expuso los fundamentos de la acusación parlamentaria, a la espera de las intervenciones de la presidenta de la Asociación de Magistrados, María Soledad Piñeiro; del académico de la Universidad Católica de Valparaíso Alan Bronfman, y del experto constitucionalista Francisco Zapata.

"El examen de convencionalidad hubiese dicho que no, ¿se hizo? no se hizo... Notable abandono de deberes y es notable, no se tomó en consideración ninguna norma internacional y lo hace notable porque Bustamante vuelve a cometer un delito de violación contra una mujer menor de edad", apuntó Contreras.

Mientras que Piñeiro pidió rechazar la acusación, porque "nos enfrentamos a una figura que -aunque constitucional- entra en colisión con la independencia judicial y, por ende, con la estructura de un Estado democrático de derecho. Sólo un tribunal de justicia compuesto por letrados será capaz de valorar la corrección de una resolución judicial, ni las cámaras políticas ni la ciudadanía están en condiciones de realizar dichos juicios que es eminentemente técnico y no político".

La jueza Donoso fue notificada el viernes pasado del libelo y desde entonces tiene un plazo de 10 días para presentar sus descargos, que finaliza el 2 de septiembre.