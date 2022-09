Falleció exvicepresidente de la Cámara y exalcalde de Viña del Mar Rodrigo González

Este domingo murió, a los 80 años, el exdiputado y otrora alcalde de Viña del Mar Rodrigo González (PPD), producto de problemas cardíacos.

El presidente de la Cámara, el diputado Raúl Soto (PPD), confirmó a través de Twitter que el "sensible fallecimiento de un gran amigo y compañero, ex diputado y ex Vicepresidente de la @Camara_cl Rodrigo González. Nuestras condolencias a la familia, amigos y seres queridos y a toda la comunidad con la cual trabajó incansablemente hasta su último día".

El diputado de RN Andrés Celis manifestó que a González "debo reconocerle su gran trayectoria como servidor público, más allá de nuestras diferencias políticas. Nos ha dejado en día histórico para el país, mis sinceras condolencias a su familia, amigos y sus compañeros de partido".

Desde la Municipalidad de Viña del Mar lamentaron también el fallecimiento del exalcalde González, confirmando un duelo comunal durante tres días.

"Rodrigo fue una persona que se movilizó toda la vida por una gran vocación pública y de servicio al prójimo. También, sin duda que colaboró muchísimo el desarrollo progresivo de nuestra ciudad de Viña del Mar", destacó la alcaldesa Macarena Ripamonti.

La jefa comunal informó que "en ese sentido, también compartiendo el amor grande por nuestra ciudad, es que declararemos el duelo comunal por tres días para acompañar a sus familias, a sus queridos y a todos los viñamarinos que lo conocieron en este lamentable fallecimiento".

COMUNICADO DE LA FAMILIA

A través de un comunicado, la familia de Rodrigo González Torres dio a conocer que el hecho se dio cuando "se descompensó camino a su lugar de votación siendo trasladado de urgencia al IST, dónde falleció a las 14:30 horas producto de una disección aórtica tipo A, pese a los intentos de reanimación cardiopulmonar".

"En un día histórico para el país, dónde se juega el futuro, esperanzas y sueños de millones de chilenos, nos dejó un hombre que dedicó su vida a la política, a la educación, al cooperativismo y ser participé activamente del momento único que vive Chile", lamentaron.

En esta línea, indicaron que "pocos recordarán que Rodrigo fue uno de los ideólogos de la consulta Ciudadana de los alcaldes y alcaldesas el 2019, que derivó posteriormente en todo el proceso constituyente que culmina hoy".

"Cómo familia, queremos agradecer las múltiples muestras de cariños y afecto, especialmente a la querida comunidad de Viña del Mar, y comunicaremos a la brevedad día, hora y lugar del velatorio y funeral", cerraron el escrito.