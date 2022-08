Fiscalía inició investigación contra Gonzalo de la Carrera por puñetazo a colega

La Fiscalía de Valparaíso confirmó que ya inició una investigación contra el diputado Gonzalo de la Carrera a raíz del puñetazo que dio ayer martes a su par radical Alexis Sepúlveda, vicepresidente de la Cámara Baja, en dependencias del Congreso.

La persecutora Marcia Rivas explicó que la indagatoria se basa en la denuncia que presentó el propio afectado, "toda vez que en horas de la tarde, alrededor de las 17:35 horas, al interior del Congreso Nacional, señala que habría sido agredido físicamente".

Recibida ésta, el Ministerio Público ya "dispuso diligencias, entre otras: la (toma de) declaración de la víctima, declaración de testigos, recabar las (grabaciones de) las cámaras de seguridad del Congreso y fotografías del sitio del suceso".

"La causa se encuentra ahora en actual investigación para efectos de determinar el destino de la misma y, a su vez, determinar si nos encontramos ante un delito de lesiones leves o frente a otro tipo penal", indicó la fiscal Rivas.

Fiscal de #Valparaíso Marcia Rivas confirma investigación tras denuncia de diputado Alexis Sepúlveda en contra de diputado Gonzalo de la Carrera tras agresión física. Se indaga si se trata de delito de lesiones leves u otro tipo penal @Cooperativa pic.twitter.com/mwFR7tCUyF — Belén Velásquez Neracher (@belenvelasquez) August 31, 2022

"ME QUEDÉ SOLO, COMO JESUCRISTO"

El exmilitante del Partido Republicano tiene antecedentes de problemas con el control de la ira y fue acusado de violencia física y sicológica por su exesposa. En este nuevo episodio asegura haberse "defendido de una agresión física y verbal" de Sepúlveda, consistente en "pechazos".

Este miércoles no asistió al Congreso, pero dio una entrevista a Canal 13 en la que desdramatizó el rápido desmarque que hicieron de él Chile Vamos y los Republicanos: "Me quedé solo y me siento orgulloso de haberme quedado solo... Jesucristo también se quedó solo".

SANCIONADO POR AGRESIÓN PREVIA

En paralelo al escándalo provocado por su puñetazo de ayer, De la Carrera recibió este mismo miércoles una sanción por otra agresión física a un parlamentario: ocurrió a inicios de junio y consistió, literalmente, en un "tirón de oreja" al diputado socialista Daniel Manouchehri.

Se libera registro de agresión de diputado De la Carrera a Manouchehri https://t.co/uXm574Q2oo pic.twitter.com/81ylzpG0H2 — Agenda de Prensa - Agencia Informativa (@ADPrensa) August 31, 2022

El exvicepresidente de ENAP recibió una censura y una multa por el 15 por ciento de su dieta mensual -la máxima sanción posible- por parte de la Comisión de Ética de la Cámara Baja.

La instancia determinó en este caso que hubo "agresión verbal", "agresión física" y difusión indebida de antecedentes personales de su colega.