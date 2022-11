La diputada comunista y activista por los derechos humanos Lorena Pizarro denunció haber sido víctima de un "acto de amedrentamiento" por parte de desconocidos durante la tarde de este viernes.

A través de una declaración pública, la expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) indicó que "sujetos no identificados entraron a mi domicilio aprovechando que no había moradores en su interior" y, "ante la ausencia de gente, descerrajaron la puerta y dieron vuelta todo a su paso; sin embargo, no se llevaron nada, ni computadores, ni electrodomésticos ni objetos personales".

"Claramente fue un acto de amedrentamiento y amenaza hacia mi y hacia mi familia. Esto nos hace recordar los tiempos de dictadura", manifestó la líder de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja.

"Tomaremos las acciones legales pertinentes ante un acto de tal gravedad como el acontecido hoy", concluyó.

Declaración pública respecto del acto de amedrentamiento sufrido en mi domicilio el día de hoy. Agradezco todas las muestras de cariño. pic.twitter.com/twc6aJUish — Lorena Pizarro Sierra (@LorenaPizarroS) November 19, 2022

Sujetos no identificado descerrajaron la puerta de entrada de la casa de la Diputada @LorenaPizarroS q estaba sin moradores,dieron vuelta objetos en el piso,no se llevaron computadores q estaban a la vista,dejaron la puerta abierta descerrajada en un claro acto de intimidación — Carmen Hertz Diputada (@carmen_hertz) November 19, 2022

Quiero solidarizar con mi compañera @LorenaPizarroS y su familia por esta grave y dolorosa situación. Si esto fuese un acto de amedrentamiento, debe ser investigado hasta dar con los responsables #CuidemosLaDemocracia https://t.co/3BNUDUKGM4 — Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) November 19, 2022