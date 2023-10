Gobierno respondió a Contraloría y justificó inasistencia de Crispi al Congreso

La Presidencia ingresó a la Contraloría General de la República la respuesta de por qué el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi (RD), no asistió en dos ocasiones a la comisión investigadora de la Cámara Baja sobre el caso convenios, ligado a los millonarios traspasos de fondos desde organismos públicos a fundaciones.

En el escrito, firmada por Mario Delcarpio, director administrativo (s) de Presidencia y de una extensión de siete páginas, se señala que "la poca anticipación con la que fue requerida su presencia (de Crispi) fue ponderada por varios integrantes de la comisión, estimando insuficiente el tiempo que medió entre el envío de la citación y la realización de la sesión. Al existir solo un día hábil de diferencia entre ambas fechas, el señor Crispi se excusó de asistir por medio de correo electrónico".

Según consignó La Tercera, esto luego que fuera citado el viernes 28 de septiembre a la sesión ordinaria de la instancia del 2 de octubre. Posteriormente, fue invitado nuevamente el 3 de octubre, sin embargo, se negó otra vez.

Asimismo, se argumentó que "lamentablemente, al señor Crispi tampoco le fue posible participar en esta oportunidad, por lo que, junto con remitir la excusa correspondiente, concurrió a proporcionar antecedentes, por sí y por escrito, relativos a lo requerido por la comisión mediante un informe que fuera enviado con fecha 11 de octubre del año 2023".

Además, La Moneda afirmó que al revisar las 66 comisiones investigadoras -desde 2018 a la fecha- se pudo constatar que en al menos 50 de ellas los invitados (civiles, servidores públicos y organismos) respondieron por escrito, como también en el documento remitido por Crispi -donde detalló una serie de antecedentes por el caso de la Fundación ProCultura, en la arista del caso en Antofagasta-, él manifestó su disponibilidad para "asistir a una próxima sesión, mostrándose llano a seguir colaborando".

Por todo lo anterior, el Gobierno argumentó que "habiéndose cumplido la finalidad de la norma la aplicación de la sanción resultaría inoportuna y desproporcionada", y explicaron que la Cámara "recibió y recibirá aquella información relevante para el ejercicio de las facultades fiscalizadoras que le confieren la Constitución y la ley sin que se pueda considerar frustrado el ejercicio de las potestades de las diputadas y diputados".

CASTRO (RN): TODAS LAS TESIS ABSURDAS FUERON TIRADAS A LA BASURA

Pese a la justificación, en ningún momento se respondió a la pregunta que el contralor Jorge Bermúdez lanzó en la Cámara Baja y que era el porqué el Gobierno cree que Crispi está exento de fiscalización, que inicialmente apuntaba que el exsubsecretario era funcionario a honorarios y no a contrata del Estado, por lo tanto, no le correspondía asistir.

El presidente de la comisión, el diputado José Miguel Castro (RN), declaró a El Mercurio que "la Presidencia, en rigor, dice que no se debe aplicar sanción porque el señor Crispi comparecerá igual. Es decir, todas las tesis absurdas de La Moneda y del ministro (de Justicia, Luis) Cordero relativas a honorarios y estatus especial de asesores presidenciales fueron tiradas a la basura. Ahora la lógica es, 'no me sancionen porque voy a ir'".

"Esperábamos de la Presidencia algo más de sustancia y consistencia. Mandaron al ministro Cordero a hacer el trabajo sucio por los amigos del Presidente, y ahora lo dejan caer y lo comprometen en su prestigio académico por enarbolar tesis absurdas que solo buscaban blindar a Crispi", subrayó.

Finalmente, cabe recordar que el jefe de asesores de La Moneda ya adelantó que concurrirá a su tercera citación, fijada para el próximo 6 de noviembre.