Gonzalo de la Carrera: "No renuncié a Republicanos, José Antonio Kast me pidió la renuncia"

El diputado electo Gonzalo de la Carrera confesó que no fue su decisión abandonar el Partido Republicano, sino que su fundador y ex candidato presidencial, José Antonio Kast, le pidió expresamente dejar la colectividad, después de sus polémicos dichos durante y después de la campaña de segunda vuelta.

"Yo no renuncié a Republicanos, José Antonio Kast me pidió la renuncia. Estoy muy triste, no soy un traidor", expresó en un video publicado en Twitter, asegurando a sus electores que "quiero seguir representando las ideas republicanas en el Congreso, ahora con más libertad, para no molestar a nadie".

Según el ex comentarista, "yo tengo un estilo particular, que va directo al grano. Ese estilo incomoda al partido". De hecho, recientemente fue el primer derechista en reconocer la derrota de Kast en el balotaje, y luego admitió en televisión que desde el comando le pedían difundir información de dudosa procedencia en contra del ahora Presidente electo, Gabriel Boric.

Estas son las razones de mi salida del Partido Republicano ✌️. Triste pero seguro será para mejor. pic.twitter.com/G8wWukOp5q — Gonzalo de la Carrera DIPUTADO (@carreragonzalo) December 23, 2021

"Cuando las ideas de libertad estaban vedadas en todos los medios de comunicación, yo les abrí las puertas. Llevo más de cuatro años compartiendo con José Antonio, y pretendo seguir haciéndolo de una manera distinta, donde la independencia mía no afecte al partido", reiteró.

De hecho, De la Carrera manifestó su intención de "coordinarnos y aprobar o votar leyes en conjunto" con los republicanos que asumirán en el futuro Congreso, puesto que "la derecha hoy día necesita estar unida: nadie sobra, y por lo tanto, desde afuera, como independiente, pretendo seguir colaborando con el proyecto republicano".

EL OFICIALISMO SIGUE PROCESANDO LA DERROTA

En tanto, continúan las recriminaciones mutuas en Chile Vamos por el resultado del domingo, y mientras algunos como la constituyente Marcela Cubillos llaman a no excluir al ex candidato Sebastián Sichel de la futura oposición, el ex presidenciable de RN Mario Desbordes insistió en El Primer Café que éste debe abandonar el pacto.

"Dicen que 'Sichel vino a renovar' ¿Qué renovó? Si se puso a pelear con los partidos el día uno, despreció a la coalición. Hacerse el leso con lo que pasó tampoco es bueno, nos dieron una paliza, un millón y tanto de votos de diferencia", enfatizó.

En cuanto a cómo se configura el panorama para el 2022, Desbordes estimó que "Kast va a tener un rol, por supuesto, si ya quedó instalado como uno de los liderazgos", pero consideró que "esta derecha de la Cubillos, que sólo entiende la mirada económica, y que todos los demás somos ajenos a la derecha si no adherimos a 100 por ciento a lo que es Libertad y Desarrollo, tiene que comprender que somos distintos, pero somos complementarios".

Por su parte, la convencional de Evópoli y ex vocera de la candidatura de Kast, Ruth Hurtado, aseguró que la intención de su tienda es "trabajar unidos, pero si ellos (Republicanos) no quieren trabajar con nosotros, tampoco vamos a andar mendigando. Vamos a seguir trabajando firmemente".

"Obviamente sus declaraciones no contribuyen a que haya unidad en nuestro sector, y creo que si hay algo que la derecha tiene que aprender de la izquierda, es a trabajar unidos", emplazó.

Hurtado además alertó que "si Evópoli no hubiera sacado el número de parlamentarios que sacó, la verdad es que habría desaparecido, porque no alcanzó el 5 por ciento que exige la ley para mantenerse como partido político".