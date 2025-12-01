Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago28.5°
Humedad27%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Política | Cámara Baja

Impedido de salir de Chile, el "supremo" Simpertigue enfrenta su acusación constitucional

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El magistrado permanece con arraigo nacional mientras la Cámara Baja inicia un calendario de sesiones para abordar los fundamentos de un juicio político.

Se le cuestiona por los bullados casos "Belaz Movitec" y "Fundamenta", y también por presunto tráfico de influencias.

Impedido de salir de Chile, el
 ATON (archivo)

Simpertigue se une a una lista de jueces de tribunales superiores investigados en esta legislatura, con precedentes de Ángela Vivanco, Sergio Muñoz, Jean Pierre Matus y Antonio Ulloa, todos destituidos de sus cargos.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue se encuentra en el centro de la controversia política y judicial por su vinculación al bullado caso "Muñeca Bielorrusa", situación que lo enfrenta a una acusación constitucional que le impide salir del país.

La medida cautelar se mantendrá mientras el proceso avanza en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde una comisión parlamentaria comenzó el análisis de los cargos en su contra.

Las imputaciones que se le reprochan incluyen sus actuaciones en los mediáticos casos "Belaz Movitec" y "Fundamenta", así como denuncias de tráfico de influencias en favor de su yerno. Estos cargos se estructuran en tres capítulos dentro de la acusación.

Proceso clave en la comisión parlamentaria

Este lunes, la comisión parlamentaria encargada de analizar la acusación constitucional contra el juez Simpertigue inició una serie de audiencias, las que tienen como objetivo recabar antecedentes y evaluar los descargos del magistrado.

La diputada Maite Orsini (FA), presidenta del grupo parlamentario, explicó que la defensa del aludido "no ha presentado aún su contestación, sin embargo, todavía se encuentra dentro del plazo legal para hacerlo".

"Mientras tanto, acordamos sesionar el lunes, martes y miércoles paralelo a la Sala para escuchar a los cinco doctores en derecho y a los dos medios de comunicación mencionados en la acusación", detalló la parlamentaria.

Durante esta jornada, expondrán ante la comisión, que integran también los diputados Cosme Mellado (Radical), Álvaro Carter (Ind-Republicanos), Mónica Arce (Ind-DC) y Marco Antonio Sulantay (UDI), los doctores en derecho Francisco Zúñiga (Universidad de Chile) y Javier Couso (Universidad Diego Portales), así como el periodista de investigación Nicolás Sepúlveda.

Posibles plazos y precedentes históricos

El calendario para la resolución de este proceso podría extenderse de manera signficativa. Si se agotan todos los plazos máximos establecidos por la ley, la acusación no llegaría a la Sala de la Cámara Baja hasta la quincena de diciembre.

Este caso no es un hecho aislado en el actual período legislativo. El juez Simpertigue se convierte en el quinto magistrado de tribunales superiores del país en enfrentar una acusación y tener que defenderse en el Congreso.

Antes lo fueron Ángela Vivanco, Sergio Muñoz, Jean Pierre Matus y Antonio Ulloa, todos destituidos de sus cargos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada