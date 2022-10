Iván Flores y el conflicto en la Cámara: "A la DC varias veces le han incumplido acuerdos, no vengan a rasgar vestiduras"

El senador DC Iván Flores llamó al oficialismo a "no rasgar vestiduras" ante la posibilidad de que la falange incumpla el acuerdo que posiciona a Karol Cariola (PC) como presidenta de la Cámara Baja, ya que a su partido le han hecho lo mismo "varias veces".

En conversación con Cooperativa, el legislador -que era presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados para la época del estallido social- señaló que su colectividad respeta los acuerdos, pero esta posición no es un absoluto.

"En política hay una máxima que permite avanzar (...), que es el cumplimiento de los acuerdos. Aquí hay un acuerdo para que Karol Cariola sea en el segundo año presidenta de la Cámara de Diputados junto con dos personas más como vicepresidentes. (Pero) los acuerdos se tienen que cumplir siempre y cuando en el escenario político no se genere una tensión o cambios que hagan que estos acuerdos deban ser revisados, que es exactamente lo que está pasando hoy día", señaló el legislador a El Diario de Cooperativa.

"No hay que olvidar que la DC ha sido como el útil de la clase, porque varias veces se les han incumplido los acuerdos, (...) entonces no me vengan con historias ahora, a rasgar vestiduras del cumplimiento de acuerdos. (...) Yo siempre voy a cumplir los acuerdos, pero los demás también tienen que hacerlo", enfatizó el senador.

"EL PC ES PARTE DE UNA ACCIÓN INJUSTA CONTRA SERGIO MICCO"

Flores defendió que su partido haya condicionado el apoyo a Cariola, al señalar que el PC "es parte de una acción injusta" contra el exdirector del INDH e histórico militante DC Sergió Micco, quien fue querellado por la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

"Aquí no ha habido un giro sin justificación de las y los diputados de la bancada (DC) de la Cámara. Lo que ha habido es que el Partido Comunista es parte de una acción injusta, a todas luces, contra una figura emblemática nuestra, que es Sergio Micco", fustigó.

"Sergio Micco ha sido un luchador de los derechos humanos toda su vida. Toda su vida la ha dedicado a esto: ha escrito, ha trabajado, ha participado, pero resulta que ahora es sujeto de una injusta acción legal, donde algunos del PC son parte de eso. Entonces no nos vengan a pedir como partido apoyo para una cosa, mientras nos están pegando por el otro lado", enfatizó Flores.

"Las cosas en política tienen que ser cada uno en su tienda, cada uno en su visión, cada uno en su acción, pero tiene que haber una cierta honorabilidad. Nosotros siempre hemos cumplido los acuerdos, siempre y cuando no nos cambien las reglas del juego", aseguró el senador.

"SI QUEREMOS SALVAR A LA DC..."

Flores también comentó en Cooperativa la crisis que afronta la Democracia Cristiana, con una vistosa fuga de conocidos militantes durante las últimas semanas y meses, cruzada por la pública división de la tienda en miras al plebiscito constitucional del 4 de septiembre.

"En la DC somos un partido de centroizquierda y muchos creemos que somos (realmente) un partido de centroizquierda: no somos ni de centro ni de izquierda, somos de centroizquierda. Somos progresistas con moderación, con respeto en el uso de la democracia y todos los instrumentos que sean necesario para ello. En este caso, cuando aparecen figuras que establecen una postura política como Ximena Rincón y Matías Walker y se les amenaza de expulsión (...) Eso suena casi a juicios populares más que la aplicación estricta de los estatutos. Yo entiendo que los acuerdos son los acuerdos, pero también tenemos algunos problemillas de cómo se tomaron esos acuerdos", sostuvo el legislador, en alusión a la decisión institucional que adoptó la falange, en una Junta Nacional en julio, en medio de críticas de la disidencia.

Dada la situación actual, "si queremos salvar a la DC, lo que tenemos que hacer es sentarnos a la mesa, definir dónde vamos a estar en el espectro político, cómo vamos a actuar", opinó Flores: "Si va a ser, como dice nuestro principio fundamental de fraternidad, fraternos, o vamos a seguir desagrándonos entre nosotros"

"Me dolió mucho que Ximena Rinción y Matías Walker, pero también Claudio Orrego, Patricio Vallespín -que es un progresista de toda la vida- hayan tomado la decisión de irse porque la DC no los representaba. Los que nos quedamos tenemos tarea de ver si somos capaces de recuperar ese espíritu fraterno y la ubicación dentro del espectro político que nos permita pararnos con claridad frente a la ciudadanía", sentenció el legislador por la Región de Los Ríos.