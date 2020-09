La acusación constitucional contra Mañalich está fuera de plazo, según la UDI

La Unión Demócrata Independiente (UDI) afirmó que la acusación constitucional presentada el domingo por la oposición contra el ex ministro de Salud Jaime Mañalich —renunciado el 13 de junio pasado— por su rol en el combate de la pandemia del Covid-19 no fue ingresada dentro del plazo legal establecido por la Constitución.

En una carta enviada a la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, la jefa de la bancada gremialista, María José Hoffmann, y el subjefe, Juan Antonio Coloma, aseguraron que si bien la fecha límite para presentar el libelo es de 90 días desde que una autoridad dejó el cargo —el 13 de septiembre en este caso, día en que fue interpuesto el recurso—, la vigencia de este tipo de iniciativas se registra sólo cuando la Sala da cuenta de ella, lo que aún no ha ocurrido, por lo que debe ser declarado inadmisible.

"El legislador ha señalado para tener por presentadas las acusaciones constitucionales, no es el momento en que dicho libelo se entrega a la oficina de partes, sino el momento en que la Cámara de Diputados, en su sesión más próxima, da cuenta de la acusación constitucional. Por tanto, en el caso sublite, la acusación constitucional no puede entenderse por presentada aún, ya que no se ha dado cuenta de ella, cuestión que ocurrirá en la sesión más próxima, a saber, martes 22 de septiembre", indicaron los diputados, según consignó el diario La Tercera.

La acusación constitucional apunta a Mañalich por vulnerar "gravemente los derechos constitucionales" a la vida e integridad física y psíquica de la población, infriendo la Constitución, además de faltar a los principios de probidad y publicidad.

La acción es respaldada por 10 diputados de los partidos Comunista, Radical, Comunes, Revolución Democrática, Unir, Acción Humanista, FRVS, PPD y Convergencia Social.

La Cámara de Diputadas y Diputados eligirá el próximo martes, a través de un sorteo, a los parlamentarios que integrarán la comisión que analizará la acusación.

