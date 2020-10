Mañalich "da la cara" ante acusación constitucional: "Nunca ocultamos ningún número"

El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, compareció esta jornada ante la comisión investigadora que revisa la acusación constitucional interpuesta en su contra por su cuestionada gestión en el manejo de la pandemia por Covid-19 mientras estuvo en el Gobierno.

"Agradezco enormemente la oportunidad y el tiempo que se me ha dado, como he manifestado, yo estoy acostumbrado a dar la cara siempre ante cualquier pregunta, dificultad, cuestionamiento", inició el ex titular de Salud su intervención.

A las 10:30 Mañalich comenzó su comparecencia -que antecedió su defensa y el presidente de la comisión, Iván Flores (DC)-, y realizó una presentación de los detalles de su gestión desde el inicio de la pandemia por cerca de una hora y media.

Asimismo, el ex secretario de Estado señaló que "lo primero que quiero hacer es agradecer precisamente, dar un homenaje a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud y, sobre todo, a través de sus familias a quienes han perdido la vida mientras cuidaban a otros durante el manejo de esta pandemia".

Al finalizar su presentación, fue consultado por un posible ocultamiento de cifras, a lo que Mañalich respondió: "Nunca ocultamos ningún número ni al Presidente, ni a la opinión pública. Evidentemente que el esfuerzo, yo diría único de Chile (...) por mejorar la calidad de la data. Respecto a los fallecidos, nosotros partimos de una plataforma DEIS, en la cual no teníamos una información actualizada".

Además, se le cuestionó el cambio de metodología para contar el número de fallecidos en el país y el ex titular de Salud señaló que "necesitamos una brújula muy firme para manejar el timón en el control de esta pandemia y tengo que reconocer la brújula que nosotros usábamos tenía dificultades enormes y esa brújula se llama el sistema informático Epivigila".

Mañalich también hizo una autocrítica sobre su actitud: "Se generó una gran discusión política, veníamos de toda la crítica o desconfianza del estado del 18 de octubre, y en ese contexto cuando esta discusión sanitaria se presenta en las redes, evidentemente los ánimos se calientan. Como soy directo, lamento si en algún momento contribuí a crispar este ambiente por la evidencia que teníamos de que había que apurar el tranco".

"La nueva normalidad, la meseta o la vuelta al trabajo fueron decisiones no adecuadas miradas retrospectivamente, pido disculpas por ello, pero con los datos que teníamos en la mano era la mejor decisión", dijo.

El libelo fue presentado el pasado 14 de septiembre y acusa a Mañalich por haber vulnerado gravemente los derechos constitucionales de la vida, integridad física y síquica de miles de personas y también la falta a los principios de probidad y publicidad por la falta de acceso a información sobre las medidas tomadas en la crisis sanitaria.

Ahora comparece el ex ministro Jaime Mañalich en comisión investigadora en su contra: "Estoy acostumbrado a dar la cara siempre... lo primero que quiero hacer es dar un homenaje a los trabajadores de la salud".@Cooperativa pic.twitter.com/YqOD05CGI5 — K (@KassWidemann) October 2, 2020

Ex jefa del DEIS acusa falta de una "política de información"

Entre las intervenciones finales estuvo la de la ex jefa del Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud (DEIS) Danuta Rajs, quien tiene otra versión sobre las diferencias en las correcciones realizadas sobre los decesos.

"Los errores se deben a la falta de una política de información, problema que el DEIS estuvo planteando sistemáticamente, predicando en el desierto, y los errores de conducción en los sistemas de información de salud, ninguna autoridad les da importancia", aseguró ante la comisión.

Además, la ex funcionaria señaló que en su tiempo en la cartera, las personas "a cargo de las distintas áreas de especialidad, en el Ministerio se coloca al personal de su confianza por sobre los técnicos y los especialistas".

El trabajo de la instancia continuará el próximo martes en doble sesión: una en la mañana y otra en la tarde desde las 15:00 horas, cuando serán recibidos los invitados que solicitaron parlamentarios de oposición y oficialistas.

"La acusación es sólida"

El diputado Tomás Hirsch aseguró que la acusación contra Mañalich es sólida.

"Fue totalmente evasivo para asumir las responsabilidades por el explosivo número de muertes que ha causado la pandemia en Chile, por el descontrol con que la pandemia se expandió por todo el país. Fue por la rama y terminó valorando los éxitos de Sebastián Piñera para sacar a los 33 mineros, que no se entiende muy bien que tiene que ver", sostuvo Hirsch.

"No me cabe ninguna duda que la acusación constitucional es sólida, tiene fundamentos y debe ser aprobada", agregó el parlamentario.

"(Mañalich) Dejó dos cosas claras: que siempre el Presidente de la República estuvo al tanto de un recuento dual de casos y fallecidos, por lo tanto, hay una responsabilidad directa del Presidente de la República que hay que aclarar", dijo el diputado Juan Luis Castro (PS).

"No aclaró el ex ministro cómo su ex jefa de Epidemiología, pese al recuento diario de casos, no se reflejaban en esa brecha de 30.000 casos que finalmente la Contraloría detectó", agregó.