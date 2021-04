Matías Walker: El Senado no alcanzará a despachar Bono Clase Media ni postergación de elecciones el jueves

El diputado DC Matías Walker aseguró que este jueves el Senado no alcanzará a discutir ni votar, para eventualmente despachar a tercer trámite, el proyecto del Gobierno que establece nuevos apoyos para la clase media ni la reforma constitucional que aplaza la mega elección de abril para mayo.

La iniciativa sobre ayudas económicas, que fija otro bono y préstamo solidario para la clase media, y al que el Ejecutivo incorporó a pensionados de rentas vitalicias, fue despachado desde la Cámara Baja, en primer trámite, el viernes pasado. Esta semana llegó a la Comisión de Hacienda del Senado, donde el ministro del ramo, Rodrigo Cerda, propuso hoy añadir también a jubilados por el retiro programado.

El texto, no obstante, permanece en la instancia, aún en segundo trámite. Esto pese a que La Moneda esperaba promulgar el proyecto a más tardar esta jornada, fin de marzo, para empezar a pagar en abril.

En paralelo, la Sala de la Cámara Baja visó hoy la reforma que posterga los comicios y la despachó al Senado, también a segundo trámite. El objetivo del Ejecutivo, según había dicho el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, es que ésta salga del Congreso mañana jueves.

Pero el diputado Walker adelantó una situación diferente. "Tengo la siguiente información que le fue comunicada por la presidenta del Senado (Yasna Provoste, DC) al presidente de la Cámara de Diputados (Diego Paulsen, RN): mañana el Senado no va a alcanzar a despachar ni el bono clase media, ni el proyecto de postergación de elección para un tercer trámite".

Con ella, las alarmas están encendidas entre los funcionarios, a quienes ya les dijeron en el Senado que probablemente tendrán que trabajar la próxima semana, y algunos plantean que posiblemente se convoquen sesiones el Viernes Santo o el Sábado Santo, en medio de la fin de semana largo, para despachar los proyectos.

El legislador lo contó en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, a propósito de que ésta busca nueva fecha para votar en general el tercer retiro de ahorros previsionales: las tres reformas transitorias refundidas y las dos permanentes, que también fueron fusionados.

La instancia estaba citada de 15:00 a 17:30 horas, pero no inició hasta después de las 16:45, hora hasta la que se prolongó la sesión de Sala de la Corporación. Por el poco tiempo restante de la citación original en la Comisión, por acuerdo los integrantes la prolongaron hasta las 18:00 horas, pero no votaron pues por reglamento esa sesión no debió llevarse a cabo y cualquier votación podría haberse considerado viciada.

Ante ello, Walker contó la información del Senado a fin de plantear que la instancia agende una sesión para este jueves a primera hora a fin de debatir el tercer retiro.

"Tenemos una tabla bastante liviana mañana en la mañana, entonces invito a que reflexionemos la posibilidad que nos han dado (...) y como sé que el proyecto no tiene urgencia, podamos seguir discutiéndolos el día de mañana", exhortó.