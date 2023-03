Migración, seguridad, sexto retiro y reforma tributaria: La agenda de la Cámara tras receso legislativo

La Cámara de Diputadas y Diputados retomará sus labores este lunes luego del receso legislativo, con lo que se convertirá dn el último órgano del Estado en volver a la normalidad por obras de mantención en las oficinas del Congreso de Valparaíso.

Con esto, se retoma la discusión de proyectos pendientes. Por ejemplo, este lunes se abordará un proyecto que modifica la Ley de Migración y Extranjería; el régimen integral a favor de las víctimas de femicidio y sus familias y también el cambio de cuerpos legales para mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, entre otros temas.

Un asunto que tomará la agenda también, probablemente en abril, será la propuesta del sexto retiro de fondos de pensiones. A juicio del presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic (PL), los promotores de esta iniciativa "están mintiendo" ante la posibilidad de que tenga "el mismo destino que el cuarto y quinto", que fueron rechazados por el Congreso.

"No creo que este sexto se apruebe. Sin embargo, hay algunos que están jugando con la ilusión de que usted quiere recibir la plata. Le están mintiendo, no va a llegar la plata y no veo cómo este retiro podría aprobarse", reflexionó el parlamentario, afirmando que de todas formas lo pondrá en discusión para su votación.

Entre los proyectos que deben revisarse, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) dijo que espera que el Gobierno "entienda la importancia de avanzar en temas de seguridad ciudadana que hoy está desbordada", que en materia de salud "se entienda que un gobierno no puede dejar caer las isapres" y que se pueda "avanzar en un acuerdo, en una reforma de pensiones".

DISCUSIÓN DE LA REFORMA TRIBUTARIA

Para este martes y miércoles está contemplada la revisión del proyecto de reforma tributaria impulsado por el Gobierno, que busca generar modificaciones al Código Tributario y al impuesto a la renta. Además, realizar enmiendas en materia de IVA, herencias, donaciones y Ley Única de Fondos.

El presidente de la comisión de Hacienda, Jaime Naranjo (PS) acusó que "la derecha no quiere que -a través de una reforma tributaria- se puedan resolver las demandas sociales que tiene el país" y apuntó que en el desarrollo de la discusión particular del proyecto, ese sector "mantuvo una posición bastante negativa".

Su par de la misma comisión, el diputado Frank Sauerbaum (RN) opinó que la reforma "carece de todo sentido de realidad y contradice los propios anuncios que el Gobierno ha hecho, golpea el corazón del ahorro y la inversión en Chile".

"Renovación Nacional solo va a votar a favor de la norma que tiene que ver con el término de exención de elusiones tributarias. Pero todo lo que significa un alza de impuesto, (el partido) va a votar en contra", adelantó el diputado.