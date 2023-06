Mirosevic y caso Mellado: "Está fuera de códigos y normas éticas básicas; en política no todo vale"

El presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic (Partido Liberal), abordó este viernes la bullada filtración realizada por su par Miguel Mellado (RN) de una reunión privada con el Presidente Gabriel Boric, asegurando que se trata de un delito y que debe ser sancionado tanto por el Parlamento como por la justicia, ya que "en política no todo vale".

En entrevista con Lo Que Queda Del Día, Mirosevic aseguró que se trató de "un hecho gravísimo, porque está absolutamente fuera de los códigos y de las normas éticas básicas. En política no todo vale".

"Un hecho de esta naturaleza no solo viola la intimidad respecto a una reunión presidencial, que ya es muy grave en sí mismo, sino que además lo hace sobre un tema tan sensible como el de la violencia y la inseguridad que hay en La Araucanía", puntualizó el parlamentario, quien afirmó también que este actuar "no hay por dónde defenderlo".

Además, adelantó que esta situación provocará nuevos protocolos respecto a las reuniones que se realicen en el despacho presidencial, entre ellas "dejar los celulares fuera", como ocurre en otros países.

"Me parece que es lo razonable, esto pasa en muchas partes del mundo. Justos por pecadores tendrá que ser la tónica, no veo otra opción", lamentó el diputado en Cooperativa.

En cuanto a las eventuales sanciones para Mellado, el militante liberal indicó que "el carril judicial seguirá su camino" y por su parte la Cámara Baja, en específico la Comisión de Ética, tiene todo para hacerlo: "Hay un reconocimiento explícito del propio involucrado, afuera del delito -que involucra grabación sin consentimiento- hay claramente una falta a la ética parlamentaria", acusó.

"Respecto del carril judicial, ahí tendrán que los tribunales tomar la determinación. Pero aquí claramente hay un delito y a mí me parece grave. No creo que haya que minimizarlo para nada", profundizó Mirosevic, quien pidió "no normalizar" este tipo de actos que dañan la democracia y que no son común en los parlamentarios.

Lea también:

SIN CELULAR EN REUNIONES

Al ser consultado sobre la ausencia de celulares para este tipo de reuniones, el líder de la Cámara Baja destacó que es algo que se hace en otros países y que, ante este lamentable hecho de filtración, se hace necesario concretar en el Parlamento chileno.

"Efectivamente, en muchos países del mundo tienen estos protocolos. Yo creo que es necesario hacerlo (...) una alta autoridad no puede verse involucrada en este tipo de cosas", advirtió el diputado.

"Depende solo de una persona poder hacerlo (filtrar conversaciones). O sea, en esa reunión había como 20 personas y fue solo uno el que grabó, pero miren el daño que produce", cuestionó en diálogo con Cooperativa, quien solicitó que desde ahora todos los parlamentarios se sometan al protocolo, "aunque paguen justos por pecadores".

En su caso, Mirosevic comentó que ayer, en una reunión en el Palacio de La Moneda donde estuvieron representantes de los tres poderes del Estado, él dejó su celular afuera: "Voy a empezar a hacerlo, al menos como práctica", puntualizó.

Aunque considera que no es justo que todos los diputados y senadores "queden bajo sospecha" por el actuar de sólo uno, dijo que dejará su celular afuera porque no quiere "estar bajo sospecha en ninguna circunstancia".

Finalmente, cuestionó la poca autocrítica de Mellado por la filtración y lo llamó a ser "más humilde respecto a reconocer que hay un error y no darle tanta vuelta. Es un error, un delito, por donde se le mire".