Oficialismo acusa "tranca para la democracia" por norma que endurece admisibilidad de proyectos

La Cámara Baja aprobó subir el quórum requerido para revertir la inadmisibilidad de un proyecto de ley; iniciativa que fue incluida en la última etapa legislativa del proyecto de reajuste al sector público -ya despachado- y que generó incomodidad en el oficialismo.

La propuesta fue una de tantas "normas misceláneas" ingresadas en dicha etapa -lo que fue objeto de varias críticas de distintos sectores políticos-, y terminaron siendo votadas por separado del resto del mencionado proyecto.

Actualmente, para revertir la inadmisibilidad de un proyecto se necesita la aprobación de la mayoría de los parlamentarios presentes en la sesión de la sala. Sin embargo, la norma -aprobada por la Cámara con 80 votos a favor- especifica que ahora se requeriría el visto bueno de la mitad de todos los legisladores en ejercicio.

"En los últimos años del Congreso, ha sido bastante habitual que se saquen adelante propuestas que son inadmisibles. Son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República porque involucran gasto público, administración financiera del Estado y pueden ser incluso populares en un determinado momento para un grupo pequeño de interés; pero, en general y a largo plazo, son malas para el país", dijo el senador UDI Javier Macaya.

"Lo que hicimos fue un cambio de quórums: si estas iniciativas quieren pasar el test de admisibilidad, tendrán que contar con la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio, no solamente con una mayoría circunstancial que pueda estar presente en un determinado momento en la Sala", explicó.

Diputado PS: "Muy mala señal y muy mala norma"

Desde el actual oficialismo lamentaron la iniciativa, ya que también extiende la facultad de declarar inadmisible una iniciativa al resto de la mesa de la Cámara, algo que hasta ahora es poder exclusivo del presidente de la corporación.

"Es una muy mala señal y una muy mala norma. Por eso yo mismo solicité votación separada para intentar rechazarla, algo que lamentablemente no ocurrió. Y el problema es de fondo, porque esta disposición complejiza gravemente la presentación de indicaciones y mociones admisibles", expresó el diputado PS Juan Santana.

"Primero, (la norma) eleva los quórums para declarar su admisibilidad, pero además permite que la Mesa -y ya no solo la presidencia- pueda declarar inadmisible una norma. En la práctica, esto va a dificultar la tramitación legislativa de los sectores que están en minoría en el Congreso, bloqueando de antemano el debate democrático", fustigó.

"Esto es, derechamente, una tranca para la democracia en el Parlamento chileno", remató Santana.

Pese a la reticiencia oficialista, antes de firmarse la ley tendrá que pasar por un control de constitucionalidad en el TC.