Oposición "congela" la acusación constitucional contra el Presidente Piñera

"En el congelador". Así definen en la centroizquierda el avance de la idea que levantó un grupo de diputados de oposición de acusar constitucionalmente al Presidente Sebastián Piñera, luego de que ayer el Tribunal Constitucional determinara no acoger a trámite el requerimiento contra el proyecto del Congreso que permite un tercer retiro de los ahorros previsionales.

El libelo actualmente está siendo redactado por un equipo jurídico y, según los antecedentes, contaría con cerca de 100 páginas y se dividiría en dos tópicos: el primero es la oportunidad de entrega de las ayudas sociales y cómo esto se vio afectado con el intento de La Moneda de frenar el giro excepcional de fondos -que fue rechazado-; y en segundo lugar, cómo los factores económicos pudieron haber incidido en las medidas sanitarias implementadas.

El revés oficialista en el TC y la decisión del Mandatario de promulgar el tercer retiro cambió el escenario y las dudas sobre la conveniencia de presentar la acusación parecen acrecentarse.

"Efectivamente, la presión sobre esta acusación ha disminuido, pero no quiere decir que las causas no estén presentes. Creo que la acusación constitucional está en el congelador, no es prudente hacerla hoy, el Gobierno está en el suelo", dijo este miércoles a La Tercera PM la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), impulsora del libelo.

En la misma línea, el diputado Ricardo Celis (PPD) afirmó al vespertino que, a su juicio, "categóricamente la acusación pierde fuerza desde el punto de vista ciudadano y desde la justificación de las razones".

"Como bancada del PPD creíamos que se estaban constituyendo elementos que el mismo ministro del TC Iván Aróstica invoca respecto de la obligación del Presidente de entregar seguridad a la población. Pero mi impresión es que resuelto el tema por el TC, hoy la acusación se relativiza bastante", agregó el congresista.

Según el rotativo, los impulsores de la acción esperan reunirse en lo que resta de esta semana, posiblemente el viernes, para tomar un determinación, pero hay algunos que se inclinan por esperar.

Al interior de la Democracia Cristiana continúan las dudas en torno a esta acusación. El diputado Gabriel Silber, subjefe de bancada y uno de los promotores de esta iniciativa, dijo que "el Presidente Piñera con sus malas decisiones ha puesto en riesgo la seguridad de los chilenos, así que hay mérito para una acusación. Pero vamos a discutir y evaluar ahora la pertinencia de avanzar con el libelo acusatorio".

"Estamos como partido en el grupo de asesores jurídicos que está estudiando la acusación. Pronto vamos a tener alguna novedad de los resultados de esas reuniones", complementó el diputado Amaro Labra, jefe de la bancada del PC.

COMUNES INSISTE

Entre los patrocinantes, sólo la diputada Claudia Mix, de Comunes -parte del Frente Amplio-, insiste en seguir adelante.

"Desde Comunes seguiremos trabajando en la acusación, es un peligro para Chile tener un Presidente soberbio, egocéntrico, que no entiende que su prioridad debe ser proteger a los chilenos", aseveró la legisladora.

Por el contrario, el también frenteamplista Marcelo Díaz, diputado del movimiento UNIR, morigeró sus declaraciones: "La meta del FA es impulsar la acusación constitucional y coordinarse con el resto de las bancadas. No es tanto lo que decida el FA, sino que la evaluación que hagamos como oposición".