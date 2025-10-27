Oposición presentó acusación constitucional contra exministro Diego Pardow

Una acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, fue ingresada formalmente este martes a la Cámara de Diputadas y Diputados por parlamentarios de todos los partidos de la oposición.

El libelo busca impulsar un juicio político contra el exsecretario de Estado por su presunta responsabilidad en el alza de las cuentas de la luz que se arrastra desde 2017.

Fueron en total 11 parlamentarios que firmaron la acción, representantes de la UDI, Renovación Nacional, Partido Social Cristiano, Partido Republicano y del Partido de la Gente.

El diputado Frank Sauerbaum (RN) señaló que esperan que se sumen voces del oficialismo y estudien debidamente la acusación, "sin hacer una defensa corporativa y más bien analizando los argumentos jurídicos que se le presentan de una manera contundente".

"Esperamos también que voten a conciencia en favor de la ciudadanía y no en favor de un ministro que ha mostrado nada más que ineptitud", sostuvo el parlamentario.

Si bien Pardow ya dejó el gabinete del Presidente Gabriel Boric, de ser aprobada arriesga cinco años de inhabilidad de cargos públicos.

La comisión revisora estará conformada por los parlamentarios: Carmen Hertz (PC); Sergio Bobadilla (UDI); Mauro González (RN); Jaime Mulet (FRVS), y Ericka Ñanco (FA).

Igualmente, el Gobierno señaló este fin de semana que la AC contra el exlíder de Energía no "corresponde" y no tiene "respaldo jurídico", toda vez que la responsabilidad política ya se hizo efectiva con la salida de Pardow del gabinete.

En paralelo, el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, expuso ante el Senado sobre el origen del problema: el error de cálculo de las empresas generadoras, cometido en la Comisión Nacional de Energía y que involucra a las generadoras, y la autodenuncia que hizo Transelec el año pasado por un cobro excesivo.

Además, explicó el acuerdo que se llegó con las empresas para devolver a los clientes cerca de $2.000 mensuales desde enero hasta junio del próximo año.