Oposición se mantiene dividida ante censura a mesa de la Cámara Baja: se vota este lunes

Este lunes se votará la censura a la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputadas y Chile Vamos mantiene sus críticas al Partido Republicano y el partido Social Cristiano, pese a que entregarán su voto a favor de la moción.

Tras la definición de la nueva testera, con Karol Cariola (PC) al frente, los partidos mencionados presentaron dos mociones de censura -una por Republicanos y otra por el PSC- contra la mesa directiva de la Cámara Baja a menos de 24 horas de ser electa.

Lo anterior, debido a que acusan una supuesta intromisión del Gobierno en la elección de la mesa, basándose en las declaraciones del vicepresidente Gaspar Rivas, quien aseguró que como parte de las negociaciones el Ejecutivo le ofreció el puesto a cambio de su voto. Dichos que más tarde reculó.

Sin embargo, la acción ha sido duramente criticada por parte de la oposición, pese a que en Chile Vamos varios parlamentarios han dicho que votarán a favor, teniendo en cuenta el riesgo que la mesa sea ratificada por segunda vez.

"Yo creo que es amateurismo evidente. Una presentación de una censura de manera atolondrada. Me parece de una irresponsabilidad tremenda lo que hizo el Partido Republicano", lanzó el diputado Andrés Longton (RN).

En ese sentido, agregó que "lo que va a pasar en la práctica es que la mesa se va a terminar afirmando y eso obviamente que es contraproducente con el fin que se quería logar. Me parece que acá se antepuso los intereses políticos y partidarios, en vez de anteponer la unidad y el dialogo relacionado a un determinado bloque, que es el de la oposición".

En una línea parecida, el presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, aclaró que no ha tomado una decisión respecto a la moción, pero que el "tema de fondo es la burda intromisión del Ejecutivo en la elección de la mesa de la Cámara. Eso no se puede permitir. Sin embargo, me parece igual un poco atolondrada la decisión de inmediatamente censurar".

OFICIALISMO: PONE EN TELA DE JUICIO LA INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA

Por otro lado, desde el oficialismo apuntan a que la censura pone en tela de juicio la institucionalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados.

"Quiero decirlo con todas sus letras: hoy día no hay ninguna razón para establecer una censura a la mesa", manifestó la diputada Alejandra Placencia (PC).

Y enfatizó que "esto es nada más que un punto político, absolutamente irresponsable. Se está poniendo en tela de juicio una institución tan importante como lo es la Cámara de Diputadas y Diputados. Y yo creo que hoy día lo que tenemos que hacer es dejar estas peleas pequeñas".

Algo similar comentó el diputado socialista Marcos Ilabaca, quien hizo un llamado a Republicanos a "que seamos serios respecto a lo que Chile hoy día espera del Congreso Nacional. La acción que ellos emprenden, solamente busca socavar la estabilidad democrática de nuestro país".

Por su parte, el segundo vicepresidente de la testera, Eric Aedo (DC), espera que la oposición reflexione en las consecuencias que puede tener la censura.

"Si esa censura se llegase a aprobar, el parlamento chileno y la Cámara de Diputados va a entrar en un proceso de balcanización y polarización aún más agudo. Vamos a dar inicio a un proceso que se va a agudizar en el tiempo y que simplemente va a dañar de manera irreversible el proceso democrático en Chile", declaró.

"Por eso, confío en que diputados y diputadas de la oposición van a reflexionar acerca de este punto y finalmente no van a acompañar una censura que carece de legitimidad", afirmó el parlamentario.

La discusión de la moción se realizará este lunes desde las 17:00 horas en la Cámara de Diputadas y Diputados.