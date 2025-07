Orellana descartó abandono a diputada que denunció hostigamiento de subsecretario

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, respondió este viernes a las críticas que la acusan de falta de apoyo a la diputada independiente Mónica Arce, integrante de la bancada DC, quien denunció al subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, bajo la Ley Karín.

La parlamentaria por el Distrito 12° acusa haber sido víctima de hostigamiento, presiones y amenazas por parte de Orellana para que votara a favor de un proyecto sobre los requisitos para ingresar a carreras de Pedagogía en la Comisión de Educación de la Cámara Baja.

Arce emplazó directamente a la ministra de la Mujer a explicar por qué no se brinda apoyo cuando las denunciantes no pertenecen a sus filas políticas. Sin embargo, la titular de la cartera desestimó estas acusaciones, afirmando que no seleccionan casos por afiliación política.

"No es cierto que seleccionemos a qué caso referirnos, sino que hay cuestiones sobre las que el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género tiene competencia por su ley orgánica y otras que no", dijo en una rueda de prensa.

En su defensa, la ministra destacó que el SernamEG ha representado a víctimas "en más de 10 casos de ediles de partidos del oficialismo".

"Nosotros no distinguimos en cuanto a la tarea de representación jurídica en la búsqueda de justicia", subrayó.

Respecto al caso específico de la denuncia de la diputada, Orellana explicó que la Ley Karín es una normativa laboral y que "el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género no tiene competencias en materias laborales".

"Si acá hay una denuncia por Ley Karín, nuestro primer objetivo es, por supuesto, que, si se debe investigar, se haga y para ello lo más óptimo es que se haga dentro de la autonomía del propio Poder Legislativo", sentenció.