PDI incautó celular y computador de Florcita Alarcón, que arremetió contra ex pareja

El diputado Florcita Alarcón (ex Partido Humanista) indicó que su ex pareja, que lo denunció por abuso sexual y acusó de violación y difusión de sus fotos íntimas a través de WhatsApp, "capaz que se está confundiendo, para no acusarla de mentirosa".

Durante este lunes la Policía de Investigaciones (PDI) realizó diligencias en la casa del parlamentario en la zona oriente de la capital, donde se incautaron dispositivos electrónicos, como un computador y su celular.

En tanto, esta jornada el parlamentario se refirió a las acusaciones que pesan en su contra en el matinal "Contigo en la Mañana" de Chilevisión, quien enfrenta una investigación de la Fiscalía Oriente y las sanciones del Congreso que serán conocidas este miércoles, en cuyo marco renunció a su partido.

Una de las acusaciones de su ex pareja, de iniciales J.N., es una violación mientras estaba medicada y difundir fotos íntimas en redes sociales, a lo que Alarcón señaló que "tuvimos con aprobación de los dos, no confundan las fotos con la acusación de violación que ella me lanza".

Y que cataloga la situación de la toma de fotos mientras dormía como "totalmente falso, yo creo que ella capaz que se está confundiendo, para no acusarla de mentirosa".

"Yo no filtré esas fotos, no se las mandé a nadie", asegurando que se habría equivocado al ser publicada en su chat personal: "Aparecieron por un error mío", dijo y agregó que se equivocó al publicarla en la sección de "estado" de WhatsApp.

Esta situación ocurrió el 28 de diciembre -apuntó- y dijo que "cuando le llevaron las fotos y las entregaron el 3 de enero, ella tiene que haber ardido en furia al ver que yo me estaba vengando de ella, tiene que ser la primera interpretación, y capaz que ella también haya estado esperando la posibilidad de reconciliación", sostuvo acerca de su ex pareja.