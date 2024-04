Pese a "intervencionismo" del Ejecutivo, Joanna Pérez confía en que presidirá la Cámara

La diputada Joanna Pérez (Demócratas) ratificó en Cooperativa que cuenta con el apoyo de la oposición, desde Amarillos hasta el Partido Republicano, para su aspiración de presidir la Cámara Baja, lo cual se zanjará este lunes, al tiempo que advirtió un "intervencionismo" del Gobierno, que busca mantener el acuerdo administrativo original.

El compromiso suscrito al comienzo de esta Legislatura daba la testera al Partido Comunista a fines de 2022 -y otorgaba la vicepresidencia a Demócratas-, pero al quedar postergada su opción, el oficialismo más la Democracia Cristiana abogan porque se respete en esta oportunidad. Sin embargo, con el reclamo del Partido de la Gente, al cual correspondía este turno, el pacto fue desconocido por varias bancadas.

"Todos sabemos que no es una elección fácil, porque el Gobierno ha estado en un afán de intervencionismo, pero estoy confiada, tranquila, porque Chile necesita avanzar en temas de seguridad, de una agenda ciudadana que tenga sintonía con la gente. Y sí, tenemos el apoyo de la oposición, porque creo que es necesario que el Gobierno tenga un contrapeso para trabajar y avanzar en estos temas", destacó la exDC en El Diario de Cooperativa.

La parlamentaria subrayó que la oposición no busca este cargo "para obstaculizar una agenda, al contrario, para sacar una agenda que le haga sentido a la ciudadanía: en materia de reactivación y crecimiento, pero especialmente en seguridad, en control migratorio; en temas que el propio oficialismo, o buena parte de ellos, de estas dos almas, obstaculiza", aludiendo al Frente Amplio y el PC.

Al mismo tiempo, Pérez aseveró que "en ningún caso" la complica el apoyo de Republicanos, a pesar de que -en sus palabras- su candidatura representa al centro político: "Estoy muy agradecida de la generosidad y el trabajo que se ha dado en este espacio, que es para dar una gobernabilidad en los temas que Chile necesita, que están estancados, una agenda que a veces se obstaculiza".

En ese sentido, aclaró que "no busco esto por un tema personal, sino que porque estamos en una situación bien distinta" a cuando se formó el acuerdo original, y advirtió que "parece que los acuerdos son importantes cuando alguien quiere sentarse a una testera", considerando que la DC se decidió en los últimos días a respaldar la opción del PC.

Consultada respecto de si esa tienda confirmó a Karol Cariola como candidata a la testera, relevó que "ellos han mantenido un hermetismo porque si no tienen la seguridad, no van a exponer a esa líder del partido", aunque acotó que de ser ella su rival, "no hay nada contra la diputada Cariola en lo personal; es un tema de señales políticas que el país necesita hoy".

No obstante, Pérez tampoco quiso adelantar quiénes conformarán la eventual directiva que ofrece la oposición: "Lo tenemos definido, pero son ajustes que se van viendo, y también uno no es quien para vetar. Vamos a tener nuestra propuesta antes de la votación, y espero que se haga un muy buen trabajo", remató la parlamentaria.

LA DISPUTA CON EL PARTIDO COMUNISTA

Un total de 78 apoyos deben conseguir las bancadas para que sus respectivos candidatos lideren la mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados por los próximos ocho meses, una definición que se anticipa será "voto a voto".

Hay más de una interpretación del acuerdo administrativo suscrito en marzo de 2022 y actualizado en julio de 2023 por los partidos oficialistas más la DC, Demócratas y el PDG.

Desde el Partido De la Gente (PDG) señalan que este cuarto ciclo les corresponde a ellos según el primer pacto, mientras que otros consideran que este período le toca al PC llegar a la presidencia de la testera luego de haber cedido su puesto -tras presiones- en dos ocasiones: ante el diputado Vlado Mirosevic (Partido Liberal) y luego el diputado Ricardo Cifuentes (DC).

El nombre que suena, pero que todavía no ha sido confirmado es el de la diputada Carol Kariola (PC).

En esa línea, el jefe de bancada de la DC, Eric Aedo, afirmó que respaldarán al candidato del PC, mientras que su par, Jaime Araya (PPD), espera que no se repita el resultado del Senado, donde se quebró el pacto y perdieron la testera a último momento.

PDG LEVANTÓ COMO OPCIÓN A LA DIPUTADA KAREN MEDINA

En tanto, la tercera fuerza que será determinante para este resultado es el PDG, quienes levantaron como opción a la diputada Karen Medina.

En esa línea, el diputado Rubén Oyarzo, quien renunció al PDG, afirmó que se encuentra en reflexión hasta la votación y espera conocer los nombres de los vicepresidentes de ambas listas.

"Si bien el nombre Joanna Pérez da mayores certezas para lo que requiere el país en materia legislativa como seguridad, migración, anticorrupción, educación y salud, no he tenido nombres de vicepresidentes, tanto en el oficialismo como en la oposición", afirmó Oyarzo.

"Creo que ambas listas tienen dudas respecto de quiénes generan mayor consenso en la Cámara. En relación a mis excolegas del PDG, espero coherencia y que no le terminen dando el voto a quienes le quitaron el legítimo derecho de presidir en la Cámara de Diputados y Diputadas", agregó el legislador.

A las 17:00 horas de este lunes se llevará a cabo la votación para determinar qué fuerza política será la que liderará la Cámara Baja del Congreso, donde la posibilidad de cubrir algunas de las vicepresidencias puede jugar un papel determinante en las negociaciones.