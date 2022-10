Presidencia de la Cámara: Soto concretó renuncia prevista, pero aún no se destraba elección de Cariola

Raúl Soto (PPD) concretó este viernes su renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, prevista dentro del "acuerdo administrativo de gobernabilidad" oficialista, en el marco del cual al sector le resta destrabar la elección de su sucesor, que, según aquel pacto, debiera ser la comunista Karol Cariola.

Sin embargo, el entedimiento, suscrito en marzo antes del inicio del período legislativo en curso, se mantiene aparentemente en vilo debido a que hace algunas semanas el Partido de la Gente -que es parte del acuerdo- puso en duda su apoyo a la legisladora, amenazando con incumplir su palabra, mientras esta semana desde la Democracia Cristiana han salido a condicionar su respaldo.

En lo inmediato, Soto y su mesa directiva, que completan el radical Alexis Sepúlveda y Claudia Mix (Comunes) como vicepresidentes, continuarán en sus cargos hasta el 7 de noviembre, cuando la Sala debiera votar para elegir a sus sucesores.

Sobre el pacto administrativo en cuestión, Soto dijo que no participa en las negociaciones, sino que "están radicadas en las jefaturas de bancada".

"Yo espero, eso sí, que la Cámara esté a la altura de este momento, y que no estemos en los próximos días o semanas dando un triste espectáculo de pugnas de poder por el poder, cuando los chilenos y chilenas están viviendo situaciones muy complejas día a día. Los chilenos exigen que nuestros esfuerzos estén enfocados en dar certezas institucionales y avanzar en reformas que solucionan sus problemas diarios", exhortó.

En el punto de prensa en el que confirmó su renuncia, sacó cuentas positivas de lo que ha sido su gestión al frente de la Cámara Baja, que desde septiembre ha estado marcada por su rol como articulador -junto al timonel del Senado, Álvaro Elizalde (PS)- de la mesa de diálogo de los partidos con representación parlamentaria para encauzar un nuevo proceso constituyente.

"En estas semanas estaré cerrando mi ciclo, y lo hago con la tranquilidad del deber cumplido, de haber demostrado, con tan solo 34 años, que es posible en Chile hacer política de forma seria y responsable, que es posible en nuestro país poner siempre por delante el interés de Chile y de los chilenos. Creo que hemos demostrado que es posible cumplir un rol institucional de Estado con imparcialidad, con objetividad y ecuanimidad", expuso Soto.

El acuerdo administrativo del oficialismo más la DC y el PDG considera seis mesas directivas a lo largo de los cuatro años del período de la Cámara Baja, con una duración que irá entre los siete y nueve meses para cada una: ahora le corresponde presidir la Corporación al Partido Comunista, y luego serán los turnos de la Falange, del PDG, del Frente Amplio y del Partido Liberal.

La mesa que viene debiera ser encabezada por el PC, acompañado por el Frente Amplio y la DC en las vicepresidencias.

PDG PEDIRÁ MÁS PRESIDENCIAS DE COMISIONES Y ASPIRARÁ A SER "NEXO" ENTRE FUERZAS POLÍTICAS

Desde el PDG, en tanto, adelantaron que pedirán apoyos para presidir más comisiones temáticas permanentes de la Cámara, al tiempo que ya se visualizan integrando la mesa directiva: según el cronograma del acuerdo, les correspondería presidirla en marzo del 2024, pero en la tienda aspiran a que sea antes, incluso en la próxima.

"Estamos analizando el acuerdo, viendo si es que tomamos una decisión de pedir mayor participación en algunas comisiones que creemos que son importantes, manteniendo también nuestras dudas de si es hoy viable que el Partido Comunista sea quien asuma ahora ya la nueva presidencia", dijo la jefa de bancada, Yovana Ahumada.

A su vez, el subjefe Víctor Pino optó por enviar "un mensaje de tranquilidad a las chilenas y chilenos para que sepan que desde la bancada del Partido de la Gente e independientes estamos analizando en conciencia nuestra decisión sobre la continuidad del acuerdo administrativo".

"Y si se nos diera la oportunidad de asumir, confiamos en servir de puente en una cámara que se ha visto tan dividida", apuntó.

CONDICIÓN DC: QUE EL PC EXPRESE RECHAZO A QUERELLA CONTRA MICCO

Esta semana la DC puso en duda su apoyo a la carta de Cariola debido al respaldo de las también diputadas comunistas Carmen Hertz y Lorena Pizarro a la querella de la Comisión Chilena de Derechos Humanos en contra del exdirector del INDH Sergio Micco, al que buscan acusar de haber encubierto delitos de lesa humanidad en el marco del estallido social.

El jefe de la bancada falangista, Eric Aedo, afirmó que "la Democracia Cristiana está en disposición de cumplir los acuerdos, pero esa disposición tiene que ser mutua".

"Nosotros esperamos un pronunciamiento oficial del PC en relación con que no comparte los dichos ni fundamentos de las querellas que se han hecho contra Sergio Micco, quien en su calidad de democratacristiano asumió (en 2019) la dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Si esa claridad no la tenemos, no vamos a concurrir con nuestros votos a favor de un militante del Partido Comunista para que presida la Cámara", expuso.

Por otro lado, Aedo valoró que Soto, otrora díscolo en la DC y hoy militante PPD, "en nuestra opinión hizo una muy buena presidencia de la Cámara".