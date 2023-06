Presidente Boric criticó cambio de discurso de la derecha por filtración del diputado Mellado

El Presidente Gabriel Boric lamentó el "cambio de discurso de la derecha" una vez que se conoció que el diputado Miguel Mellado, de Renovación Nacional, fue quien filtró el audio de la cita que sostuvo el Mandatario esta semana con 18 parlamentarios dela Macrozona Sur en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar.

"Lamento el cambio de discurso de la derecha una vez que se supo que era uno de los suyos quien había realizado la filtración de una grabación no autorizada de una reunión de seguridad. Lo que sólo para todos ayer era un delito hoy parece ser un simple error que no merece reproche", fustigó el Jefe de Estado a través de su cuenta de Twitter.

En mi opinión y del gobierno esto podría constituir un delito y por eso hemos presentado una denuncia a la justicia que es a quien le corresponderá determinarlo. Pero además es un grave atentado a la confianza necesaria para abordar temas de Estado. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) June 17, 2023

El diputado Mellado reconoció haber cometido el hecho la última jornada, en medio de una investigación de la Fiscalía por la ilegalidad en su accionar y la posibilidad de recibir sanciones y hasta desafuero. Pese a lo anterior, hoy dijo que "he sentido el respaldo del partido, he sentido el respaldo de mis compañeros de bancada y ha sido muy grato que, efectivamente, algunos podrán no estar de acuerdo con la forma, pero sí respaldan a este diputado".

RN, además, cerró filas con él. "Miguel Mellado ha asumido su error disculpándose por ello", añadió el timonel del partido Francisco Chahuán, quien abogó por que "la gravedad de la situación producida en La Araucanía nos permita no caer en distracciones que nos desvíen del foco fundamental".

Asimismo, el Presidente Boric continuó: "En mi opinión y del gobierno esto podría constituir un delito y por eso hemos presentado una denuncia a la justicia que es a quien le corresponderá determinarlo. Pero además es un grave atentado a la confianza necesaria para abordar temas de Estado", recalcó.

Finalmente, el Mandatario expresó que esto "no me distraerá de lo importante, que es trabajar por lograr diálogo, paz y encuentro en la Araucanía (vengo justamente llegando de Freiré, Pitrufquén y Temuco). Pero espero, por Chile, que todos seamos conscientes de la gravedad de este tipo de actos, y no los minimicemos".

La Fiscalía Regional de Valparaíso recordó que los hechos podrían constituir un delito, sancionado en el artículo 161 del Código Penal y que todos los antecedentes fueron derivados a la Unidad Regional Anticorrupción.