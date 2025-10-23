Presidente de la Cámara emplazó a Boric a "no mirar la paja en el ojo ajeno"

El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), salió al paso de las críticas del Presidente Gabriel Boric sobre el trabajo legislativo, en el marco de una posible acusación constitucional contra el exministro Diego Pardow.

Durante este jueves y en una actividad en San Felipe, el Mandatario sostuvo que "la gente está cansada de vernos pelear", apuntando a los proyectos del fin del CAE y de sala cuna, recalcando que "sería mucho mejor dedicarle el tiempo legislativo a eso y no a que fracasen las sesiones porque los diputados no llegan a trabajar o porque se dedican a otras cosas".

Ante estas declaraciones, Castro replicó que "a nadie le gusta que las sesiones fracasen, pero le quiero decir al Presidente de la República que yo ya despaché, como presidente de la Cámara, al Senado el proyecto que pone fin al CAE, y el de sala cuna universal ingresó por el Senado y no ha pasado a la Cámara".

"Le recordaría además que el año 2021, cuando fracasó la sesión la última vez antes del episodio de la semana pasada, ni él ni la ministra Vallejo se encontraban presentes en la Sala y por lo tanto también fracasó", añadió.

Castro sentenció que "más que estar mirando la paja en el ojo ajeno, yo le pediría al Presidente de la República que se dedicara a enviar rápidamente un proyecto para poder adelantar el pago a las personas en cuanto a las cuentas de la luz".