SernamEG se querelló contra diputado radical Cosme Mellado por abuso sexual

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) interpuso este martes una querella por presunto abuso sexual contra el diputado Cosme Mellado (Partido Radical), a raíz de la denuncia de una exasesora legislativa.

La acción judicial fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso e inmediatamente acogida a tramitación por el Ministerio Público, que decretó el carácter reservado de la causa mientras se desarrollan las diligencias investigativas.

La directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco, confirmó el respaldo institucional a la afectada y detalló que el servicio ha "apoyado y acompañado a la víctima desde enero de este año, desde una perspectiva psicosocial y también jurídica".

Los hechos denunciados

De acuerdo con La Tercera, los hechos denunciados se produjeron entre 2023 y 2024, periodo en el que el diputado por la Región de O'Higgins supuestamente incurrió en conductas de connotación sexual hacia la trabajadora.

En el relato de la querella se describen dos graves incidentes. Uno de ellos habría ocurrido en junio de 2023, en dependencias del Congreso Nacional, donde el exalcalde de Chimbarongo presuntamente la tomó por la cintura y lamió su oreja "de manera lasciva".

Otro episodio apunta a que Mellado supuestamente desvió un vehículo institucional hacia una zona de moteles, realizando insinuaciones sexuales e invitándola a "pasar la noche juntos".

Tras estos sucesos, la mujer decidió renunciar a su cargo.

Diputado declara su inocencia

A través de su defensa, el diputado Mellado se declaró inocente de las imputaciones. Su abogado, Álvaro Pérez, aseguró que el parlamentario "colaborará en la investigación a fin de lograr el establecimiento de estos hechos".

"Tenemos la certeza absoluta de que (los episodios denunciados) son falsos y así lo demostrará el proceso", afirmó el jurista, según consignó Emol, agregando que, pese a no haber sido contactado aún por la Fiscalía, su cliente es "respetuoso de las instituciones".

La defensa también lanzó una crítica directa a la oportunidad del anuncio de la querella por parte del SernamEG, sugiriendo un posible uso político de la denuncia.

"Es importante mencionar que el momento en que esta querella es presentada, que es en el mes de julio de 2025, es bastante sugerente dado que la querella no ha recibido investigación hasta el momento por parte de la Fiscalía, ni ha sido objeto por parte del querellante de solicitudes destinadas a que la causa se mueva", planteó Pérez.

"La querella no fue conocida ni se hizo pública sino hasta el día de hoy en que estamos algunos días del término del periodo eleccionario y esperamos que una institución como Sernameg no sea instrumentalizada para fines electorales, especialmente en la utilización de situaciones tan complejas como aquellas que se describen en la querella", remarcó el abogado de Mellado.