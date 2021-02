Sigue el receso: Fracasan intentos de diputados para sesionar por las crisis de Colchane y Panguipulli

Por falta de unanimidad, la Cámara de Diputadas y Diputados no interrumpirá -por el momento- su receso legislativo que rige durante febrero, pese a la solicitud de una serie de parlamentarios con motivo, por un lado, de la crisis migratoria que vive desde hace varios días la pequeña comuna altiplánica de Colchane, ubicada a pocos kilometros de la frontera con Bolivia; y, por otro, la muerte del joven malabarista Francisco Martínez, quien el viernes recibió múltiples disparos de un carabinero en medio de un control de identidad en pleno centro de la ciudad sureña de Panguipulli, desatando una ola de disturbios y reavivando las críticas a la policía militarizada.

Durante las últimas horas, el presidente de la Cámara, Diego Paulsen (RN), informó que recibió tres solicitudes para retornar y analizar ambas situaciones: desde el oficialismo, el jefe de la bancada UDI Juan Antonio Coloma pidió discutir la ola migratoria en el norte del país, mientras que en la oposición, Pamela Jiles (PH) y René Saffirio (independiente) solicitaron analizar lo sucedido en la Región de Los Ríos.

Según indicó Paulsen, la Secretaría General de la Corporación respondió que, por reglamento, se requería la unanimidad de los comités parlamentarios para tomar una decisión de este tipo, lo que finalmente no ocurrió.

El diputado Luis Rocafull, jefe de la bancada del Partido Socialista, lamentó "que hoy Evópoli y Renovación Nacional se hayan opuesto a realizar una o más sesiones especiales con el fin de ver dos temas que son de una tremenda gravedad y que nos tienen preocupados a todos los chilenos y chilenas".

"Para este tipo de sesiones se requiere de unanimidad", recordó el socialista, fustigando que, "lamentablemente, la derecha, en su doble estándar, nuevamente niega la autorización para que podamos reunirnos, podamos sesionar y podamos tomar algunos acuerdos junto con el Ejecutivo".

Respecto a la truncada reunión extraordinaria por el baleo y muerte del joven malabarista, la diputada comunista Camila Vallejo señaló que "lamentablemente se requería unanimidad para poder hacer esta sesión especial y no la tuvimos. Hubo un comité de derecha que no dio el acuerdo y, por lo tanto, no vamos a poder realizarla. Sin embargo, como bancada ya estamos viendo otras acciones".

Desde el Frente Amplio, el diputado Diego Ibañez, de la bancada de Convergencia Social, había indicado que como bloque estaban "completamente disponibles para asistir a una sesión especial, para fiscalizar y tramitar la derogación del control preventivo de identidad".

"Hay quienes se esconden detrás del feriado legislativo para evitar ejecutar las responsabilidades políticas que es la facultad que tiene el Congreso frente al Ejecutivo", aseguró el legislador frenteamplista.

JEFE DE BANCADA RN ACUSÓ "MERO APROVECHAMIENTO"

Desde Chile Vamos, el diputado Sebastián Torrealba, jefe de bancada de Renovación Nacional arremetió contra a la oposición, calificando la petición de sesionar por el caso de Panguipulli como un mero "aprovechamiento político".

A juicio del legislador, "una sesión especial sólo se prestará para discursos cargados de contenido político sin presentar soluciones. La labor legislativa tiene que tomar con seriedad y responsabilidad estos temas, no declaraciones para la galería".

Frente a las acciones que sí se deben realizar cuanto antes, asegura Torrealba, "se debe aprobar la agenda de seguridad, que parte de su contenido urgente es la modernización de las policías, la cual parte importante de la oposición rechazó hace un tiempo atrás. La ciudadanía pide compromisos: menos palabras y más acción".