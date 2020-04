Silber lamentó derrota en la Cámara: Reinó la indisciplina y nos dimos una farra política

El diputado DC Gabriel Silber lamentó la derrota en la elección de la mesa de la Cámara de Diputados al no recibir el respaldo de sectores de la oposición, lo que provocó el triunfo del RN Diego Paulsen.

Silber, candidato de la DC a la testera de la Corporación como parte del acuerdo en la oposición, no consiguió los respaldos suficientes, pese a la mayoría opositora, al ser cuestionado desde algunos sectores por cuadrarse con el Ejecutivo en diversas materias de ley.

"Lamentablemente aquí reinó la indisciplina, nos dimos una farra política que instala a la derecha en la testera de la corporación, podríamos provocar hoy día la censura, pero mientras el resultado sea igual, tenemos que reflexionar como DC cuáles son los próximos cursos a seguir, pero aquí quienes tienen que dar explicaciones no es la ni la DC ni otros partidos, si no que quienes con sus votos de manera oblicua posibilitaron que la derecha se instale, aunque sea temporalmente en la testera de la Cámara de Diputados", dijo el legislador.

Consultado sobre las votaciones de las presidencias de las comisiones que se efectuarán durante la próxima semana, el parlamentario aseguró que "obviamente nos vamos a abstener de votar por cualquier miembro del Frente Amplio".

El diputado Silber ya vivió una especie de boicot el año pasado cuando también fue rechazado por la oposición como candidato a la presidencia de la Corporación por una acusación de violencia intrafamiliar -que luego fue desestimada-, por lo que la DC nominó en su reemplazo al diputado Iván Flores, el ahora presidente saliente de la Cámara.

Chahín: A veces es mejor perder dignamente que ganar de rodillas

El presidente de la DC, Fuad Chahín, respaldó a la bancada de diputados de la Falange y rechazó el boicot a Silber.

"A veces es mejor perder dignamente que ganar de rodillas, el acuerdo administrativo indicaba que este cupo era de la DC y que era la bancada quien tenía que decidir su nombre. Yo respaldo lo que hizo la bancada de la DC porque tomó una decisión de manera autónoma", comentó.

"No vamos a aceptar que otras fuerzas políticas pretendan tomar las decisiones que les corresponden a la DC, nosotros no vetamos a ningún candidato o candidata de otro partido, pero tampoco vamos a aceptar vetos respecto de los nombres que nosotros decidimos", dijo el ex diputado.