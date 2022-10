Teillier: "Hay una campaña de asesinato de imagen política de la diputada Cariola"

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, acusó un intento por "asesinar" la imagen política de su correlegionaria Karol Cariola quien, según el acuerdo administrativo de la Cámara de Diputados firmado en marzo pasado, debería presidir la corporación en su segundo periodo, sin embargo, desde la derecha e independientes han puesto en duda su apoyo en la votación.

Desde Chile Vamos critican que la parlamentaria haya sido quien dirigió, junto a Vlado Mirosevic, la campaña del Apruebo lo que, según sus detractores, la inhabilitaría para presidir la Cámara en momentos en que se discute el nuevo proceso constituyente. En tanto, independientes de centroizquierda le pasan factura por bloquear la discusión de los retiros de fondos de previsionales en la Comisión de Constitución que preside.

En conversación con El Mercurio, Teillier manifestó que si ese fuera el argumento "entonces tendrían que quitarle el derecho a todos los parlamentarios que estuvieron por el Apruebo. Eso es absurdo como causal".

Sin dar nombres, Teillier sostuvo que "hay una campaña de asesinato de imagen política de la diputada Cariola. Ella es una gran diputada, primera mayoría nacional que tiene un gran arraigo incluso entre la población y tratarla de esa manera me parece que es un abuso".

"Ella (Cariola) tiene todas las cualidades para ocupar cualquier cargo en el Parlamento y lo ha hecho muy bien hasta ahora, muy responsablemente. Seguramente a muchos no les gusta porque es buena para polemizar y les gana la polémica y algunos se sienten tocadospor esa situación, sobre todo, algunos varones por el hecho de que ella es mujer", agregó.

El exdiputado sostuvo que "hay que conversar mucho más democráticamente y no descalificar a las personas por cuestiones que no tiene sentido. Espero que recapaciten y todos aquellos que firmaron ese acuerdo administrativo lo cumplan. Me parecería grave si se rompe el compromiso".

LOS BORDES DEL PC

Respecto al resultado del plebiscito de salida, Teillier reconoció que "tenía la duda si ganábamos o no porque había estudios que nos decían que podía ganar el Rechazo. Estudios nuestros, no me estoy refiriendo a las encuestas públicas. Lo que no pensamos fue esta diferencia tan grande".

El presidente del Partido Comunista cree que la causa de la derrota del Rechazo es "multifactorial" y apuntó: "Problemas en la Convención, el uso que hizo la derecha de algunos errores de la Convención y las fake news".

En cuanto al diálogo constitucional que se realiza en el Congreso, Teillier destaca que los bordes deben definir paridad, escaños reservados para pueblos originarios. Asimismo dijo que "hay que ver la forma en cómo participan los independientes y nos gustaría que fuera un número importante de 155, con voto obligatorio en todas las circunstancias. En eso estamos de acuerdo. Y en un plazo de seis meses".

Teillier adelantó además que continuará como presidente del Partido Comunista hasta terminar su último periodo de cuatro años y no llegar hasta la mitad -que se cumple a fines de este año- como tenía contemplado. El exdiputado explicó que si bien no volverá a buscar la reelección "esta derrota del 4 de septiembre y este nuevo proceso nos ponen en una situación de tener que esperar un poquito".

"Tenemos que sostener el Gobierno, hay que contribuir a resolver temas importantes y el cumplimiento del programa", agregó.