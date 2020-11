Tras bochorno, oposición buscará acuerdo interno para intentar recuperar la mesa de la Cámara

Horas después de que el Partido Radical resolviera retirar la moción de censura presentada ayer martes contra la mesa de la Cámara de Diputados, hoy en manos del RN Diego Paulsen, el consenso preliminar en la oposición es llegar a un acuerdo interno antes de intentar recuperar la directiva de la Corporación.

El encargado de deshacer la criticada decisión fue el jefe de bancada del PRSD, Alexis Sepúlveda, quien comentó que al dialogar anoche con los demás comités del sector, algunos "nos plantearon la necesidad de poder tener más tiempo para discutirlo, y por lo tanto, en pos de la unidad de la oposición, y entendiendo que había algunas bancadas que tenían algún grado de complicación, hemos decidido retirarla".

"Esperamos tener el espacio de discusión y coordinación con el conjunto de la oposición: ver algunos temas que involucran a la censura, como es la elección de la posterior mesa, cuánto dura, las presidencias de las comisiones, y algunos nudos que eventualmente tenemos, y obviamente esperamos en un par de semanas poder volver a presentarla", adelantó.

Sin embargo, los plazos son inciertos, tomando en cuenta que desde que perdió la mesa en abril por sus diferencias, se han sostenido distintas conversaciones y reuniones en el bloque opositor para analizar la posibilidad de llegar a recuperar la mesa, pero casi siete meses después aún no hay acuerdo.

La cuestionada razón detrás de la moción

Por lo demás, ha trascendido que si bien tenían contemplado insistir en la censura tras la acusación constitucional contra el ahora ex ministro del Interior Víctor Pérez, la mayoría de las bancadas ignoraba que los radicales la presentarían inmediatamente después de la votación.

En esa línea, la razón que habría motivado la moción en ese momento fue el que la mesa no permitiera el voto telemático ante el proyecto de Educación Sexual Infantil Integral de dos diputados -Camila Vallejo (PC) y Cristóbal Urruticoechea (RN)-, quienes estuvieron en la sesión del 15 de octubre de forma presencial, pero que tuvieron que retirarse.

Aunque este argumento ha sido objetado por algunos, Vallejo acusó ser "una de las parlamentarias a las que se le impidió votar en proyectos sumamente relevantes, con quórums altos" por la mesa, calificándolo como un "problema-político ético" por el que "muchos tenemos la convicción de que una censura de ese tipo tiene mérito".

Respecto a quienes consideraron inoportuna la moción -tanto en el oficialismo como en la oposición-, la diputada planteó que "mi opinión personal es que nunca está el mejor momento, pero si ellos tienen un mejor momento político para presentarlo, bienvenido sea".

Por su parte, el presidente de la Cámara, Diego Paulsen (RN) afirmó que la situación que impulso la censura, ya retirada, "quedó zanjada por los comités parlamentarios hace dos semanas".

En tanto, el jefe de la bancada PPD, Raúl Soto, dijo esperar que la censura vuelva a presentarse "lo antes posible, pero eso va a depender no de la auto-imposición de una fecha, sino que más bien de si somos capaces o no de construir ese acuerdo lo más rápido posible, para asegurar que estén los votos para las personas que van a representar a la oposición en la mesa, y en las respectivas comisiones".

La mesa se defiende: "No hubo ninguna traba"

En tanto, la diputada radical Marcela Hernando estimó urgente que la Cámara avance en proyectos como las facilidades para independientes que aspiran ir a la Constituyente y el segundo retiro del 10 por ciento, iniciativas que estarían siendo postergadas por un acuerdo entre el oficialismo y la actual mesa, en virtud del cual hoy se puso en tabla el proyecto para reducir el número de parlamentarios, que finalmente fue archivado.

Sin embargo, Paulsen negó aquello y aseguró que "hemos dado garantía, tal como cuando se puso en discusión el proyecto del 10 por ciento, que no hubo ninguna traba", y pidió que "si creen que no somos representativos, me parecería muy mal que empecemos a censurar gente por no pensar igual".

Sobre el momentáneo retiro de la censura, el diputado manifestó que "valoro este gesto, esperamos seguir trabajando y dando garantía a todos los chilenos de un trabajo serio en la Cámara".

Los jefes de bancada oficialistas fustigaron duramente a la oposición por este intento de destituir a la mesa, asegurando que "la acusación contra Víctor Pérez amarrada al negocio de la censura contra la mesa de la Corporación es lo peor de la política en estos dos años y medio de legislatura".