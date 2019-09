Ante votación de la cuestión previa, PS ve "en mejor pie" la acusación contra Cubillos

El próximo martes la Sala de la Cámara de Diputados votará la cuestión previa invocada por la ministra de Educación, Marcela Cubillos, que busca evitar el avance de la acusación constitucional en su contra, y en la oposición ya empiezan a sacar cuentas sobre los votos que necesita para no acoger el alegato y llegar a la discusión de fondo.

En la oposición necesitan 78 votos de los 83 parlamentarios de sus filas, mientras que el Gobierno necesita seis extras a los de los 72 diputados del oficialismo.

En el Partido Socialista, promotor de la acusación, ven que el libelo está mejor parado que semanas atrás y esperan que sus pares opositores rechacen la cuestión previa, y asimismo instaron a quienes aún tienen dudas, no interfieran en la votación.

Manuel Monsalve, jefe de la bancada PS, destacó que "la acusación está en un mejor pie que al inicio, porque ha medida que se han ido escuchando argumentos y recabando mayores antecedentes, se ha ido fortaleciendo la convicción de que hay fundamentos".

En ese marco, planteó que "si hay un grupo pequeño de diputados que no ha logrado convicción absoluta respecto a cómo votar, deben mantenerse fuera de la Sala y no deberían influir en la votación, porque aquí no hay voto neutral".

La DC, el PR y los regionalistas verdes

Una de las bancadas con más dudas ha sido la de la Democracia Cristiana, que además ya se ha visto enfrentada en la oposición por su apoyo a proyectos del Ejecutivo. Pablo Lorenzini aceptó sumarse al acuerdo de sus pares, y el jefe de comité, Daniel Verdessi, aseguró que "un punto claro" hasta ahora es que su intención es permitir y apoyar el avance de la acusación.

"Aunque no hay una orden de partido, es muy posible que el día lunes lleguemos a un acuerdo de bancada para aprobar la acusación, en la cuestión previa, en la forma y en el fondo", sostuvo Verdessi.

No obstante, hay algunos diputados DC que han evitado pronunciarse y hablarán cuando les toque en Sala: Matías Walker, Manuel Matta y Jorge Sabag.

En el Partido Radical, en tanto, Pepe Auth (independiente pro PR) ya anunció que rechazará la acusación; mientras que en el caso de Fernando Meza, quien había mostrado una postura algo similar, en la bancada dicen que cambió de opinión. El diputado José Pérez es una incógnita, ya que no ha dicho nada al respecto, pero sus pares estiman que apoyará el libelo.

Por su parte, en la bancada de la Federación Regionalista Verde Social e independientes también hay dudas, por lo que convocaron a una reunión para este lunes, tendiente a adoptar "una decisión lo más colectiva posible", dijo el timonel del partido, Jaime Mulet.

En su contestación, la ministra Cubillos alegó a la cuestión previa de admisibilidad, buscando que la "acusación se dé por no presentada para todos los efectos legales, atendido que el libelo acusatorio no cumple con los requisitos establecidos por la propia Constitución".