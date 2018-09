Bancadas opositoras piden reclamo formal contra ministro de la Suprema tras duras críticas

Los jefes de bancada de los partidos Socialista y Comunista se comunicaron con la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, para impulsar en la próxima la presentación de una queja formal por las críticas emitidas el sábado por el juez de la Corte Suprema, Carlos Künsemüller, tras la fallida acusación constitucional en contra de tres ministros del máximo tribunal.

Según publicó La Tercera, Manuel Monsalve (PS) y Daniel Núñez (PC) impulsarán las acciones en contra del ministro tras considerar sus expresiones hacia los parlamentarios como una "descalificación, descriteriada y agravante. La suya es una frase llena de arrogancia y vacía de sabiduría. Es penoso que el ministro muestre tal desprecio e ignorancia respecto del funcionamiento de un poder democrático".

En la conversación con el jefe de la bancada comunista, Maya Fernández se comprometió a "revisar con calma" la solicitud de las bancadas de oposición.

Por su parte, la diputada comunista Carmen Hertz afirmó a Cooperativa que el ministro "no puede permitirse, en primer lugar, descalificarnos a los familiares de las víctimas como personas manipulables".

"En segundo lugar, pretender que administrar las dosis de justicia que han administrado es un favor que han hecho a 'estas señoras", como dijo. No, administrar justicia no es un favor, es un deber", sostuvo.

"En tercer lugar, pretender que hay una conspiración en contra del Poder Judicial por el ejercicio que los diputados hacen de una atribución constitucional me parece completamente desmesurado, hay que mantener la dignidad del cargo que uno tiene y mantener la templanza y la prudencia", agregó.

"Las agrupaciones de DD.HH. fueron las primeras en solicitar apoyo para poder hacer esta acusación. Lo que señala Künsemüller respecto de una eventual manipulación es una tremenda falta de respeto", añadió el diputado Miguel Crispi (RD).

"Vamos a buscar presentar un reclamo formal, porque (el ministro) expresa total ignorancia a cómo funciona un poder democrático que expresa la voluntad popular, como es el Parlamento", y "esperamos tener el respaldo de todas las bancadas, vemos difícil que las bancadas de la derecha se puedan sumar, pero esperamos persuadir con argumento a la mesa de la Cámara de Diputados para que presente un reclamo formal", explicó Monsalve.

Bancada DC: Hay que subir el debate

Desde la DC en tanto, su jefe de bancada, Matías Walker, lamentó el conflicto entre los parlamentarios y los ministros de la Corte, pero compartió la posición de Künsemüller respecto a la pobreza del debate en la Cámara, afirmando que "hubo demasiadas caricaturas y pocas intervenciones tomaron en cuenta los preceptos constitucionales que estaban en juego".

Debido a esto, hizo un llamado a "elevar el debate".

Leonardo Soto (PS) planteó que "es momento de dar vuelta la página, de ir cerrando este capítulo, que más allá de los argumentos que se dieron, la justificación que yo creo tenía la acusación constitucional, las votaciones que hubo, tanto de la cuestión previa, la que rechazó la cuestión previa y también la votación general, yo creo que finalmente el resultado que hubo en todo este proceso, terminó fortaleciendo nuestro estado de derecho y nuestro sistema democrático".

Desde RN, Gonzalo Fuenzalida aseveró que "comparto el fondo de su molestia, porque finalmente llevamos y cuestionamos a tres jueces de la República, incluido Künsemüller, en una situación que no tenía ningún tipo de fortaleza jurídica, no tenía ningún tipo de racionalidad ni de sentido común y yo entiendo un poco su molestia".

"No es el turno ni el fondo para decirlo, porque él sigue siendo ministro de la Corte Suprema pero entiendo su molestia y comparto sus críticas de fondo", dijo.

Hugo Dolmestch: Es grave que los jueces estén atemorizados

Al respecto, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, se mostró "dolido" tras las críticas por parte del Parlamento y la fallida acusación constitucional en contra de tres ministros, afirmó que el le advirtió a los legisladores que el tema de las libertades condicionales podría afecta a los militares condenados y afirmó que es grave que los jueces se sientan atemorizados.

"No creo que sea posible que alguien, pese a cumplir todo los requisitos objetivos, no acceda a la libertad condicional, yo creo que todos los presos deben tener una lucecita de esperanza. Ahora, si la legislación interna a mí me exige otras cosas, eso es distinto y ese no es problema nuestro, es de los legisladores y eso lo dijimos siempre", dijo a La Tercera.

"Cuando fui presidente de la Corte Suprema me reuní muchas veces con parlamentarios y les advertí que el tema de las libertades condicionales en algún momento iban a beneficiar a militares, que había que prepararse, modificar la ley, porque esto nos iba a estallar en la cara. Lo peor es que me estalló a mí. (...) Conversé con parlamentarios y ya estaba en el ambiente que eso se trasladaría a militares condenados. Nunca salió la ley y, de hecho, nunca ha salido", agregó.

"El peligro de todo esto era que pudiera constituir una especie de amenaza a la función judicial. Y hay una cosa que a mí no me cabe ninguna duda: es grave que en un país los jueces estén atemorizados, porque se pone en riesgo el estado de derecho. Cuando el juez está atemorizado no puede cumplir con libertad su convicción y su trabajo, y la gente no recibe lo que debe recibir, un juicio justo. Eso es peligroso", concluyó.

La acción de los diputados pretende que se envíe un oficio al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, con el reclamo formal por las declaraciones de Künsemüller.