Boric: La UDI y RN deben hacerse responsables de sus parlamentarios por discursos de odio

El diputado autonomista Gabriel Boric afirmó en El Diario de Cooperativa que la UDI y Renovación Nacional deben hacerse responsables de sus parlamentarios, a raíz de los "discursos de odio" y las "provocaciones" que en el último tiempo han proferido los diputados Ignacio Urrutia (RN) y Camila Flores (RN).

En concreto, Urrutia se burló de la exposición en mapudungún de su par Emilia Nuyado (PS) al inicio de la interpelación en la Cámara al ministro Andrés Chadwick; mientras que Flores dijo en una entrevista que "países serios se están saliendo de la ONU" -lo que es falso- al defender que Chile se restara del Pacto Migratorio de Naciones Unidas.

"El diputado Ignacio Urrutia nos tiene acostumbrados a exabruptos de este tipo y de generar polémicas, por lo tanto, más que central en él la discusión, creo que acá hay un partido que tiene que hacerse cargo de sus parlamentarios, que es la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional", aseguró.

El legislador sostuvo que "acá tenemos parlamentarios como Ignacio Urrutia, como la diputada Camila Flores, que están haciendo permanentemente discursos de odio, que están permanentemente provocando, que están permanentemente ninguneando a quienes piensan diferente".

"En particular, lo que hizo el diputado Urrutia ayer (martes) fue una tremenda falta de respeto no sólo con la diputada Emilia Nuyado, sino con todo un lenguaje y una cosmovisión diferente y que tiene un conflicto con el Estado chileno no resuelto, y que él lo haya ninguneado de esa manera la verdad es que ensució una interpelación que era necesaria y que fue muy simbólico, que en el Parlamento se partiera hablando en el lenguaje que hablaban quienes estaban acá en nuestro país mucho antes que nosotros", aseveró.