Cámara de Diputados presentará denuncia penal por irrupción de mujeres en la Sala

La Cámara de Diputados presentará una denuncia penal ante el Ministerio Público por la irrupción de mujeres a la Sala en medio de una sesión que debió ser suspendida, la tarde de este miércoles.

Además se le solicitó al presidente de la Corporación, Iván Flores (DC), revisar las normas de seguridad vigentes a propósito de los mismos incidentes registrados mientras se debatía la inclusión de mujeres en la Convención Constituyente.

Flores expresó a la Sala que se implementarán "algunas modificaciones reglamentarias que tiene que ver, no directamente con el ingreso de personas sin autorización a este hemiciclo, que está penado por norma, constituye delito, de tal manera que no es voluntario tomar o no tomar acciones, estamos obligados a hacerlo, y eso se está realizando".

"Nadie quiere que esto se vuelva a repetir por la integridad de los mismos visitantes, no queremos conatos entre visitantes, por la integridad de los funcionarios y también por los parlamentarios, pero por sobre todo por la tranquilidad y libertad que tiene que haber en este hemiciclo para poder emitir opinión y poder debatir lo que teneos que debatir", añadió el presidente de la Cámara de Diputados.

A propósito de este hecho, Chile Vamos presentó una censura contra la mesa directiva de la Cámara Baja, por la conducción que ha tenido de las sesiones y las normas de seguridad que no se han observado debidamente, la que será votada en la siguiente sesión ordinaria, programada para el lunes 30 de diciembre.